Yılmaz Güney ölümünün 35. yıldönümünde Çukurova Belediyesi’nde anıldı 

'DEĞERİNİ EN İYİ SONER ÇETİN BİLİR'
5 yıldır kültür sanat buluşmalarını gerçekleştiren Başkan Soner Çetin’e teşekkür eden Nebil Özgentürk, konuşması sırasında elinde tuttuğu yeleği göstererek, “Bu yelek Yılmaz Güney’e ait. Bana sevgili Abdurrahman Keskiner verdi. ‘Bunu ne yapalım?’ diye sorunca, ‘Bunu Başkan Soner Çetin’e verelim. Çünkü değerini en iyi Başkan Soner Çetin bilir’ dedim. Şimdi bunu kendisine vermek istiyorum” şeklinde konuştu. Nebil Özgentürk, konuşmanın ardından Abdurrahman Keskiner ile birlikte Yılmaz Güney’e ait yeleği Başkan Soner Çetin’e hediye etti.
BAŞKAN SONER ÇETİN’E GÜZEL SÜRPRİZ
Nebil Özgentürk’ün ardından sahneye çıkan Yapımcı-Yönetmen Abdurrahman Keskiner Yılmaz Güney’le olan anılarını anlattı. Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Emel Mesci de konuşmasında, “Yılmaz Güney’in ruhu bu gece huzur buldu. Sanata ve sanatçıya verdiği destekten dolayı Başkan Soner Çetin’i kutluyorum” dedi. Emel Mesci, bir sürpriz yaparak, ‘Görüş Günü’ filminde rol alan ve başarılı bir performans gösteren Başkan Soner Çetin’e ödül verdi. Bu sürpriz karşısında şaşkınlığını ve mutluluğunu gizleyemeyen Başkan Soner Çetin, şunları söyledi:
'YILMAZ GÜNEY’İ UNUTMADIK'
Ünlü sanatçı İlkay Akkaya’nın etkinlikte verdiği konser büyük coşkuya sahne oldu. Hep birlikte Anadolu’nun en güzel türküleri söylenirken, konserin sonunda Başkan Soner Çetin, konuklara Adana’yı simgeleyen hediyeler verdi. Yılmaz Güney’i anma etkinliği İlkay Akkaya’nın söylediği tüm konukların coşkuyla eşlik ettiği Çav Bella şarkısı ile sona erdi.
ZEYDAN KARALAR DA KATILDI
Etkinliği Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, CHP İl Başkanı Mehmet Çelebi, İYİ Parti Çukurova İlçe Başkanı İlker Akçay da izledi. Abdurrahman Keskiner, Nebil Özgentürk ve Emel Mesci’nin yanı sıra Yazar-Çevirmen, Sinema ve Tiyatro Sanatçısı Ali Berktay, Yazar Zafer Doruk, Gazeteci Yazar Mustafa Kemal Erdemol, Yazar Vecdi Çıracıoğlu, Gazeteci ve Program Yapımcısı Süleyman Karan da konuklar arasında yer aldı.
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