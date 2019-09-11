Yılmaz Güney ölümünün 35. yıldönümünde Çukurova Belediyesi’nde anıldı 

Yönetmen-Yapımcı Nebil Özgentürk, Yönetmen-Yapımcı Abdurrahman Keskiner’in kendisine verdiği Yılmaz Güney’e ait yeleği, “Bunun değerini en iyi siz bilirsiniz” diyerek, Başkan Soner Çetin’e hediye etti. Türk sinemasının ünlü ismi; yapımcı, yönetmen ve oyuncu Yılmaz Güney Çukurova Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikle anıldı. Çukurova Belediyesi Orhan Kemal Kültür Merkezi’ndeki etkinliğe ilgi büyüktü. Salona sığmayan vatandaşlar etkinliği ayakta ve merdiven boşluklarında izledi. Etkinlik, Nebil Özgentürk tarafından hazırlanan ‘Yılmaz Bir Yol Hikayesi’ adlı belgeselin gösterimi ile başladı. İzleyenlerin duygusal anlar yaşadığı belgesel gösteriminin ardından sahneye çıkan Nebil Özgentürk, “İnsan Adanalı olmak, Adanalı kalmak istiyor. Adana evladına sahip çıkan bir memleket. İyi ki Adanalıyız” ifadesini kullandı.

'DEĞERİNİ EN İYİ SONER ÇETİN BİLİR'

5 yıldır kültür sanat buluşmalarını gerçekleştiren Başkan Soner Çetin’e teşekkür eden Nebil Özgentürk, konuşması sırasında elinde tuttuğu yeleği göstererek, “Bu yelek Yılmaz Güney’e ait. Bana sevgili Abdurrahman Keskiner verdi. ‘Bunu ne yapalım?’ diye sorunca, ‘Bunu Başkan Soner Çetin’e verelim. Çünkü değerini en iyi Başkan Soner Çetin bilir’ dedim. Şimdi bunu kendisine vermek istiyorum” şeklinde konuştu. Nebil Özgentürk, konuşmanın ardından Abdurrahman Keskiner ile birlikte Yılmaz Güney’e ait yeleği Başkan Soner Çetin’e hediye etti.

BAŞKAN SONER ÇETİN’E GÜZEL SÜRPRİZ

Nebil Özgentürk’ün ardından sahneye çıkan Yapımcı-Yönetmen Abdurrahman Keskiner Yılmaz Güney’le olan anılarını anlattı. Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Emel Mesci de konuşmasında, “Yılmaz Güney’in ruhu bu gece huzur buldu. Sanata ve sanatçıya verdiği destekten dolayı Başkan Soner Çetin’i kutluyorum” dedi. Emel Mesci, bir sürpriz yaparak, ‘Görüş Günü’ filminde rol alan ve başarılı bir performans gösteren Başkan Soner Çetin’e ödül verdi. Bu sürpriz karşısında şaşkınlığını ve mutluluğunu gizleyemeyen Başkan Soner Çetin, şunları söyledi:

'YILMAZ GÜNEY’İ UNUTMADIK'

“Göreve geldiğimizde Yılmaz Güney’in ölümünün üzerinden 30 yıl geçmişti. Ancak 30 yıl boyunca hiçbir anma etkinliği yapılmadığını fark ettik. İlk anmayı Çukurova Belediyesi olarak biz gerçekleştirdik. Ve bu etkinliği her yıl gerçekleştirdik. Artık anma gecelerinin daha büyük bir salonda yapılması gerekiyor. Mutlulukla görüyorum ki Adana Yılmaz Güney’e sahip çıkıyor ve insanlar salona sığmıyor. Kültür sanat etkinliklerimiz bundan sonra da devam edecek” diye konuştu.

Ünlü sanatçı İlkay Akkaya’nın etkinlikte verdiği konser büyük coşkuya sahne oldu. Hep birlikte Anadolu’nun en güzel türküleri söylenirken, konserin sonunda Başkan Soner Çetin, konuklara Adana’yı simgeleyen hediyeler verdi. Yılmaz Güney’i anma etkinliği İlkay Akkaya’nın söylediği tüm konukların coşkuyla eşlik ettiği Çav Bella şarkısı ile sona erdi.

ZEYDAN KARALAR DA KATILDI

Etkinliği Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, CHP İl Başkanı Mehmet Çelebi, İYİ Parti Çukurova İlçe Başkanı İlker Akçay da izledi. Abdurrahman Keskiner, Nebil Özgentürk ve Emel Mesci’nin yanı sıra Yazar-Çevirmen, Sinema ve Tiyatro Sanatçısı Ali Berktay, Yazar Zafer Doruk, Gazeteci Yazar Mustafa Kemal Erdemol, Yazar Vecdi Çıracıoğlu, Gazeteci ve Program Yapımcısı Süleyman Karan da konuklar arasında yer aldı.