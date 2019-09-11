Millie Bobby Brown, Netflix için yapımcı koltuğuna oturuyor

Netflix, Stranger Things'de 'Eleven' karakterine hayat veren Millie Bobby Brown ve kız kardeşi Paige‘in orijinal hikayesine dayanan A Time Lost‘u geliştiriyor. Wannart'ın aktardığına göre henüz bir oyuncu seçilmedi.

Anna Klassen, iki Long Island ailesi arasında uzun süredir devam eden bir kavgayı, genç kızlarından birine kanser teşhisi konduğunda gelişen hikayeyle ele alıp uyarlıyor.

PCMA Productions ile yapımcılığını Milly Bobby Brown‘un üstlendiği filmde idari yapımcılar Paige Brown ve Robert Brown.

Millie Bobby Brown ve Paige Brown, “Netflix’e, bize ve yıllarını yazıp geliştirmek için harcadığımız bu güzel hikayeye duydukları güven için minnettarız” dedi ve devam etti:

“Bu arkadaşlık; aile ve dünya seni aşağı çekiyormuş gibi hissettiğinde engellerin üstesinden gelmekle ilgili. Kelimenin tam anlamıyla aşk emeği oldu.”