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10:28 18 Eylül 2019
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    Rapçi Defkhan 'Susamam' şarkısından çekildi

    © Fotoğraf : Twitter
    Kültür & Sanat
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    'Susamam' şarkısında 'gurbet' bölümünü söyleyen rapçi Defkhan, projeden ayrıldığını açıkladı. Defkhan, parçanın kazandığı siyasi ivme sebebi ile ayrıldığını belirtti.

    Rapçi Defkhan, müzisyen Şanışer’in 17 şarkıcıyla birlikte söylediği Susamam şarkısından ayrıldığını açıkladı. 

    © AFP 2019 / BULENT KILIC
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    Susamam parçasında 'Gurbet' temalı bölümü seslendiren Defkhan, şarkı hakkında suç duyurusunda bulunulması üzerine Twitter hesabından paylaşım yaparak 'Projeden ayrılıyorum' dedi.

    Defkhan, "Selam dostlar. Susamam adlı parçanın kazandığı siyasi ivme sebebi ile parçadan ve projeden ayrıldığımı belirtmek istiyorum. Açıklamayı bu denli geç yapmamın sebebi, olayı şahsi şova çevirmek istemediğim ve size karşı beslediğim derin saygı ve sevgimdendir" paylaşımını yaptıktan sonra kendisine çok sayıda tepki geldi.

    'TWİTTER'IN LİNCİ MEŞHUR DEDİLER, ONU DA YEMEK NASİP OLDU'

    © AA /
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    Gazete Duvar'ın haberine göre, sosyal medyadan gelen tepkiler sonrası yeniden açıklama yapan Defkhan, şu ifadeleri kullandı:

    "Twitter’ın linci meşhur dediler, onu da yemek nasip oldu. Çalıştığım için yeni yeni görüyorum olayı. Freni patlamış AS 900 kamyonu gibi gelmişsiniz arkadaşlar. Mevzuyu anlamadan hem de. Ben parçada bulunan arkadaşlarımı seviyorum sadece siyaseti sevmiyorum ve bunu da ilk defa söylemiyorum. Neden sevmediğimi de görüyorsunuz. Birbirinize hakaret etmeyin kırmayın, ben sizi topyekûn seviyorum."

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    Etiketler:
    Suç duyurusu, Twitter, Defkhan, rap, Susamam, Şanışer, Türkiye
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