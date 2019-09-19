Haluk Bilginer 'Şahsiyet' ile Emmy Ödülleri'nde 'En İyi Oyuncu' adayı

Uluslararası Emmy Ödülleri için adaylar bugün açıklandı.
21 ülkeden 11 kategoride 44 adayın olduğu listede Haluk Bilginer 'Şahsiyet' dizisindeki Agâh Beyoğlu rolündeki performansıyla 'En İyi Erkek Oyuncu' kategorisinde aday gösterildi.
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Onur Saylak'ın yönettiği, Hakan Günday'ın senaryosunu yazdığı 'Şahsiyet' dizisinde Cansu Dere, Şebnem Bozoklu, Hüseyin Avni Danyal, Hümeyra gibi isimler rol almıştı.
Adaylar, Arjantin, Avustralya, Belçika, Brezilya, Kanada, Kolombiya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Macaristan, Hindistan, İsrail, Hollanda, Portekiz, Katar, Singapur, Güney Afrika, Güney Kore, Türkiye, Birleşik Krallık ve ABD'den seçildi.
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