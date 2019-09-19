BluTV'den Behzat Ç. açıklaması: Yeni sezon bölümleri 60 dakika olacak

‘Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi’, 6 yılın ardından geçen aylarda BluTV özel yapımı olarak izleyicilerin karşısına yeniden çıktı. 9 bölümden oluşan 1. sezonun ardından beklenen sorunun cevabı BluTV’den geldi. Ekip çok yakında 2. sezon çekimlerine başlıyor. 2. sezonun her bölümü 60 dakikadan oluşacak.

İnter Medya’nın yapımcılığını üstlendiği, Ercan Mehmet Erdem’in kaleme aldığı, Serdar Akar’ın yönetmenliğini üstlendiği, başrolünde Erdal Beşikçioğlu’nun yer aldığı ‘Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi’, ikinci sezonuyla da yine BluTV’de seyircisi ile buluşmaya hazırlanıyor.

Bu macera biter mi sandınız? #BehzatÇ sezon finali bu akşam, 2. sezonu ise 60 dakikalık bölümleriyle yakında sadece BluTV’de! 👏 pic.twitter.com/glYYIJ7Z6D — BluTV (@BluTVofficial) September 19, 2019

​BirGün’de yer alan habere göre kadrosunda Erdal Beşikçioğlu, Nejat İşler, Canan Ergüder Ece, Ege Aydan, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Güven Kıraç, Belçim Bilgin, Eray Eserol, Ayça Eren, Ahu Türkpençe, Kemal Burak Alper, Hüseyin Sevimli, Rıdvan Aybars Düzey, Gülşah Çomoğlu ve Kadir Çelik gibi isimlerin yer aldığı dizinin 1. sezonunda bölüm sürelerinin 45 dakika oluşu üzerine seyircilerden bu konuda yoğun talep gören dizinin 2. sezonunun her bölümünün 60 dakikadan oluşacağı belirtildi.

‘Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi’nin yine sadece BluTV’de yayınlanacak, 2. sezon çekimleri yakında başlayacak.