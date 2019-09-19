Çöpçatanlık uygulaması Tinder televizyon dizisi çekti

Popüler çöpçatanlık uygulaması Tinder, orijinal içerik oluşturma çalışmaları kapsamında başladığı ilk televizyon serisini tamamladı.

Reuters’e bilgi veren kaynak, dizinin merkezinde arka planda bir aşkın da anlatıldığı, gelecekle ilgili kıyamete benzer bir hikayenin yer aldığını belirtti. Tinder’ın çöpçatanlık uygulamasıyla bağlantılı olmadığı aktarılan dizinin çekimleri Ağustos 2019’da Meksika’da tamamlandı.

Yenilik arayışında olan şirket geçen yıl, ilişkilerle ilgili orijinal makaleler ve videolar üreten “Swipe Life” adlı bir internet sitesini hayata geçirmişti.

Tinder’ın dizisinin ne zaman yayınlanacağı ya da şirketin ne tür bir tanıtım yapacağı henüz netleşmiş değil.

ABONE SAYISI HALA ARTIYOR

Orijinal içerik sunmak, halihazırda milyonlarca sadık kullanıcısı olan ABD merkezli teknoloji ve perakende şirketleri için giderek daha popüler bir strateji haline geliyor. Strateji, hizmeti kullanmasalar bile kullanıcıları farklı seviyelerde şirkete bağlı tutmaya hedefine dayanıyor.

Yeni içerik üretme stratejisi, Tinder’ın hızla büyüyen müşteri sayısını bünyesinde tutmasına yardımcı olabilir. Abone eklemeye devam eden şirketin hisseleri bu yıl yüzde 75'ten daha fazla arttı.

Reuters, daha önce ev kiralama şirketi AirBnb’nin müşterilerin seyahat etme isteklerini uyandırmak için bir dizi orijinal show geliştirmeyi planladığını duyurmuştu.