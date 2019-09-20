Batıkent Kültür Festivali kapsamında Lâl Gazel, Ahu Sağlam, Metanu ve Sabahat Akkiraz katılımıyla gerçekleşecek konser valilik engellemesiyle karşılaştı.

Birgün'den Burak Abatay'ın haberine göre; Vali Yardımcısı Kemal Karadağ imzasıyla tebliğ edilen cevapta, "Söz konusu konser etkinliğinin düzenlenmesi, kamu esenliği ve kamu güvenliği bakımından uygun görülmemiştir" denildi.

Batıkent Kültür Festivali, başta Batıkent Kültür Evi olmak üzere çok sayıda mahalle muhtarlığı ve sivil toplum kuruluşu tarafından destekleniyordu.

Aynı parkta haftalık konser programları düzenlendiği öğrenilirken 30 Ağustos'ta da Selda Bağcan konseri organize edilmişti.

Sabahat Akkiraz konserine valilik iptali: 'Kamu güvenliği bakımından uygun görülmedi' https://t.co/EGX7HeCBkx pic.twitter.com/PEyh7dZh8s — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 19, 2019

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