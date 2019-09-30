Rusya düzenlenen fotoğraf sergisinde, yedi Türk fotoğrafçının çalışmaları sergilenecek

2019 Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm yılı kapsamında Rusya’nın Nijniy Novgorod şehrinde düzenlenecek olan ‘Zamana Dokunmak’ isimli fotoğraf sergisi, 8 Ekim’de açılacak. Söz konusu sergi kapsamında usta fotoğrafçı Ara Güler’in çalışmalarının yanında, 7 Türk belgesel fotoğrafçısının çalışmaları da sergilenecek.

2019 Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm yılı kapsamında, ‘Zamana Dokunmak’ isimli fotoğraf sergisi Rusya’nın Nijniy Novgorod şehrinde sanatseverlere kapılarını aralayacak.

Sergi kapsamında Rusya Fotoğrafçılık Müzesi, 8 Ekim tarihinde İstanbul’dan yedi belgesel fotoğrafçısının çalışmalarını da sergileyecek. Söz konusu fotoğrafçılar arasında Sevil Alkan, Ali Borovalı, Gültekin Çizgen, Yusuf Sarıyerli, Tolga İldun, Murat Ünal, Alphan Yılmazmaden yer alıyor. Sergi kapsamında her bir fotoğrafçının seçili başlıklardaki 10 çalışması sergilenecek.

Seçilen fotoğrafların pek çoğu İstanbul’un halkını, mimarisini ve tarihini yansıtıyor.

Aynı zamanda sergiyi ziyaret edecek olanlar, ‘İstanbul’un Gözü’ olarak bilinen Türk belgesel fotoğrafçılığının ustası Ara Güler’in çalışmalarını da görme fırsatı yakalayacak.

8 Ekim’de Nizhny Novgorod’da başlayacak olan sergi, 27 Ekim tarihine kadar sürecek. Serginin açılış saati ise 12:00 olarak belirlendi.