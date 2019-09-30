Stephen King korku dizisi önerdi

Yazar Twitter’daki takipçilerine, Netflix’te yayımlanan Fransız yapımı Marianne’yi izlemelerini tavsiye etti.
King paylaşımında, “Eğer benim gibi korkutulmaktan hoşlanan manyaklardan biriyseniz, Marianne (Netflix) bunu sağlıyor. Stranger Things’tekine benzer mizah parıltıları var. Ayrıca (övünmek gibi olmasın ama) Stephen King (yapımlarına) benzer bir his de veriyor” ifadelerini kullandı.
If you're one of those sickos--like me--who enjoys being scared, MARIANNE (Netflix) will do the job. There are glints of humor that give it a STRANGER THINGS vibe. It also has (I say it with all due modesty) a Stephen King vibe.— Stephen King (@StephenKing) September 26, 2019
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