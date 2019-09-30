Stranger Things'in yeni sezonu onaylandı: Artık Hawkins'te değiliz

Netflix'ten yapılan açıklamaya göre Duffer Kardeşler, Netflix için önümüzdeki yıllarda çekilecek birçok dizi ve filmin yapımını üstlenecek.
Netflix'in resmi sosyal medya hesaplarından da "Artık Hawkins'te değiliz" notuyla bir video yayınlandı.
Artık Hawkins'te değiliz. pic.twitter.com/69WXsoRJ2G— Netflix Türkiye (@netflixturkiye) September 30, 2019
Duffer Kardeşler ise Netflix ile olan ilişkilerinin devam edecek olmasından heyecan duyduklarını kaydederek şu değerlendirmelerde bulundu:
"Ted Sarandos, Cindy Holland, Brian Wright ve Matt Thunell bize ve dizimize bir şans verdi ve bu şans hayatımızı sonsuza dek değiştirdi. Tüm Netflix ekibi ilk toplantımızdan Stranger Things 3'ün lansmanına kadar her adımda bize destek oldu ve yaratıcı süreçlerde bize hayalimizdeki özgürlüğü tanıdı. Birlikte daha fazla hikaye anlatmak için sabırsızlanıyoruz. Elbette, ilk önce Hawkins'e dönüş yolculuğuyla başlayacağız."
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