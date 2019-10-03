Ünlü üçlemede cinsiyet ayrımcılığı: Julie Delpy, rol arkadaşı Hawke'ın 10'da 1'i kadar ücret almış

1195 ile 2013 yılları arasında ‘Before Sunrise’ (Gün Doğmadan Önce), ‘Before Sunset’ (Gün Batmadan) ve ‘Before Midnight’ (Gece Yarısından Önce) filmlerinde ABD’li aktör Ethan Hawke ile başrolü paylaşan Julie Delpy, sektördeki cinsiyet ayrımcılığına dikkat çekti.

Variety dergisine bir röportaj veren Delpy, ilk film için Hawke’ın 10’da biri, ikincisinde ise yarısı kadar ücret aldığını söyledi. Delpy, ‘Before Sunset’ filminin senaryosunu Hawke ve Richard Linklater ile birlikte yazmalarına rağmen ücretteki bu adaletsiz durumun değişmediğini vurguladı.

Ethan Hawke still can't believe "Before Sunrise" launched one of the best trilogies in movie history: "It really is the lowest grossing film of all time to inspire a trilogy."https://t.co/VA0kS5Rya1 pic.twitter.com/laJwKuWNfP — IndieWire (@IndieWire) March 18, 2018

Julie Delpy, Hawke ile aynı ücreti almadığı takdirde serinin son bölümü olan ‘Before Midnight’ filminde oynamayacağını söylediğini de açıkladı.

Fransız oyuncu, “Beyler, eğer aynı ücreti almayacaksam bunu yapmayacağım” dediğini anlattı.

Dünya çapında büyük ilgi gören üçleme Julie Delpy’ye iki Oscar adaylığı getirmişti.