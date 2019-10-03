Rusya Filmleri Haftası, 16 Ekim’de İstanbul’da başlıyor

İstanbul’da Rusya-Türkiye Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı kapsamında Rusya Filmleri Haftası düzenlenecek. 16-22 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan etkinlikte, Rus sinemasının festivallere damga vuran 7 filmi Türkçe altyazılı olarak gösterilecek.

Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu, Rusya Federasyonu Kültür Bakanlığı ve Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu’nun destekleriyle Rusya-Türkiye Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı kapsamında 16-22 Ekim tarihleri arasında Rusya Filmleri Haftası düzenleneceğini resmi Facebook sayfası üzerinden duyurdu.

Bir hafta boyunca sürecek olan gösterimler Avrupa yakasında Beyoğlu’ndaki Grand Pera Sineması’nda, Anadolu yakasında ise Kadıköy Sineması’nda yapılacak. Etkinlik kapsamında çağdaş Rus sinemasının festivallere damga vuran filmleri seyircilerle buluşturulacak.

Film Haftası’nın programına 7 uzun metrajlı Rus filmi dahil edildi. Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’na göre söz program kapsamında ‘melodramdan aksiyon dolu suç ve savaş filmlerine uzanan geniş spektrumlu filmler, Türkçe altyazılı gösterilecek.’

Detaylı bilgi ve biletler için ‘cinemo.com.tr’, ‘kadikoysinemasi.com’ ve ‘biletiva.com’ adreslerinin ziyaret edibileceği belirtiliyor.