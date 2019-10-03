Demirtaş'ın öyküsü Antalya Film Festivali'nde yarışacak

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın 'Ah Asuman' öyküsü kısa film oldu.

Yazar Gaye Boralıoğlu sosyal medya hesabından açıklama yaparak filmin, Antalya Altın Portakal Kısa Film Yarışması’nın adayları arasına girdiğini duyurdu.

Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre, senaryosunu Gaye Boralıoğlu’nun yazdığı filmi Ümit Kıvanç yönetti, Settar Tanrıöver ve Halil Babür oyuncu olarak yer aldı. Çiğdem Mater de filmin prodüksiyonunu üstlendi.

Yazar Boralıoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Selahattin Demirtaş'ın öyküsünden benim senaryolaştırdığım, Ümit Kıvanç'ın yönettiği, Settar Tanrıöver ve Halil Babür'ün oynadığı, Çiğdem Mater'in prodüksiyonunu üstlendiği Ah Asuman, Antalya Altın Portakal Kısa Film Yarışması’nın adayları arasında. Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Selahattin Demirtaş’ın öyküsünden benim senaryolaştırdığım Ümit Kıvanç’ın yönettiği Settar Tanrıöver ve Halil Babür’ün oynadığı Çiğdem Mater’in prodüksiyonunu üstlendiği Ah Asuman, Antalya Altın Portakal Kısa Film Yarışması’nın adayları arasında. Çok mutluyuz. — Gaye Boralıoğlu (@GayeBoralioglu) 3 октября 2019 г.

​