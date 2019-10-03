Batman seçilen Pattinson: Rolü nasıl kaptığımı ben de anlamadım

2021'de vizyona girecek Batman filmine başrol seçilen Robert Pattinson, "Bu çılgınca, rolü nasıl kaptığımı ben de anlamadım" dedi.

25 Haziran 2021'de vizyona gireceği belirtilen, Matt Reeves'in yönetmen ve senarist koltuğuna geçtiği Batman filminde başrol oynayacak Pattinson, Esquire dergisine açıklamalarda bulundu.

Alacakaranlık (Twilight) filmlerinde oynadığı vampir rolüyle ünlenen Pattinson, Batman karakteri için seçilmesini 'çılgınca' diye nitelendirdi.

Batman karakteri için en son Tolkien filmiyle adından söz ettiren Nicholas Hoult ile rekabet ettiği bilinen Pattinson, "Bu olasılığın gerçekleşebileceğini düşünmüyordum. Kelimenin tam anlamıyla rolü nasıl kaptığımı ben de anlamıyorum" dedi.

Robert Pattinson Genuinely Cannot Understand How He's Playing Batman https://t.co/6gFmg4qVXM — Esquire UK (@EsquireUK) October 3, 2019

​Batman rolünü daha önce Ben Affleck canlandırmıştı. Affleck, ilk kez 2016’da Batman ve Superman: Adaletin Şafağı’nda, daha sonra 2016’da Suicide Squad(Gerçek Kötüler) filminde ve son olarak 2017’de Justice League’de (Adalaet Birliği) Batman olarak seyirci karşısına çıkmıştı.

Ancak Affleck bu sene, artık Batman karakterini canlandırmak istemediğini söylemişti.