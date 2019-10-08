Birinci Antalya Uluslararası Kapsamlı Müzik Festivali Antalya’da gerçekleşecek

Rusya Dostluk ve Kültür Derneği, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ve Andrey Karlov Vakfı’nın desteklediği ve Sputnik’in medya sponsorluğunu üstlendiği Birinci Antalya Uluslararası Kapsamlı Müzik Festivali, 17-19 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek.

Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı sürerken Antalya önemli bir festivale ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Rusya Dostluk ve Kültür Derneği, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ve Andrey Karlov Vakfı’nın desteklediği ve Sputnik’in medya sponsorluğunu üstlendiği Birinci Antalya Uluslararası Kapsamlı Müzik Festivali, 17-19 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek. Programda Rusya, Türkiye, Litvanya, Moldova Halk Müziği eserlerinin yanı sıra klasik ve modern besteler ve danslar da yer alacak.

Üç gün sürecek festival dahilinde, 17 Ekim Perşembe günü saat 20:00’de Bülent Ecevit Kültür Merkezi, 18 Ekim’de Manavgat Kültür Merkezi ve 19 Ekim’de Belek Crystal Paraiso Verde Resort Hotel’de konserler düzenlenecek.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin başkanlığında Moskova'da düzenlenen Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi Toplantısı’nda her iki ülkenin kültür bakanları tarafından “2019 Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı Niyet Bildirgesi” imzalanmış, böylece 2019 yılında, her iki ülkenin kültürünün birbirine tanıtılması amacıyla kültür, sanat ve turizm alanında onlarca önemli etkinliğin düzenlenmesinin önü açılmıştı. Yılın resmi açılışı ise Moskova’daki Büyük Tiyatro’da ‘Truva’ operasıyla yapılmıştı.