Türklerin Rusya'yı, Rusların Türkiye'yi resmettiği sergi İstanbul’da açılıyor

Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu ile Beşiktaş Belediyesi işbirliğinde, 17 Ekim-7 Kasım tarihleri arasında ‘İstanbul-St. Petersburg: Suya Yansıyan Tarih’ sergisi düzenlenecek. Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı çerçevesinde yapılacak olan sergide 7 Türk ve 7 Rus sanatçının eserleri yer alacak.

İstanbul’da, Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı çerçevesinde ‘İstanbul-St. Petersburg: Suya Yansıyan Tarih’ sergisi düzenlenecek. 17 Ekim tarihinde açılacak olan sergi Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu ile Beşiktaş Belediyesi’nin işbirliğinde yapılıyor. 7 Kasım tarihine kadar açık kalacak olan sergi, Türk ve Rus ressamları bünyesinde topluyor. Kethüda Hamamı Beşiktaş Kültür Merkezi’nde düzenlenecek sergide, 7’si Türk 7’si Rus olmak üzere 14 sanatçının eserleri yer alacak. Türk-Rus sanatçı Aygül Okutan’ın koordinatörü olduğu projenin eşsiz olan özelliği ise, Rus sanatçılar İstanbul’u resmederken, Türk sanatçıların St Petersburg'u resmetmiş olması.

ST PETERSBURG ŞEHRİNDE DE SERGİLENECEK

Daha sonra St Petersburg Stiglitz Devlet Sanat Sanayi Akademisi’ne taşınacak olan resim sergisi, akademi binasında 29 Kasım-20 Aralık tarihlerinde sergilenecek. İki şehirde de düzenlenecek olan sergide aynı zamanda Rus ve Türk sanatçılarla öğretmenlerin katılımıyla yuvarlak masa toplantıları yapılacak. A. L. Stiglitz Akademisi ve Mimar Sinan Üniversitesi öğrencileri için atölye dersleri düzenlenecek.

Türk sanatçılardan Mahir Güven, Kadir Ablak, Memduh Kuzay, Aygül Okutan, Hikmet Barutçugil, Hakan Esmer ve Taner Alakuş’un eserleri sergide yer alacak. Rus sanatçılardan ise projede yer alan isimler, Aleksey Talaşuk, İldar Ahmetvaliev, Sergey Temerev, Azat Galimov, Oleg Şirinkin, Oleg Yudin ve Salavat Gilyazetdinov olacak.