Rihanna: Super Bowl'a çıkmadım, çünkü bir hain, bir işbirlikçi olamam

Ünlü şarkıcı, Trump'ın ırkçılığı protesto amacıyla milli marş sırasında diz çöken Kaepernick'in spor hayatının bitirilmesine yönelik baskılarına boyun eğdiği için NFL'in Super Bowl'unda sahne almadığını teyit etti. Rihanna, "Ben bir hain, bir işbirlikçi olamam" diyerek NFL ile işbirliği yapan meslektaşlarını dolaylı yoldan eleştirdi.

Son dönemde ABD Başkanı Donald Trump'a muhalefetiyle gündem olan Rihanna, Vogue dergisine verdiği röportajda, Super Bowl'da maç arası performansı yapması için teklif edilen muazzam paraları reddetme nedeni ve üç yıldır beklenen yeni albümü hakkında açıklamalarda bulundu.

Super Bowl arasında sahne almayı ABD'deki ırkçı adaletsizliği milli marş sırasında diz çökerek protesto edince Başkan Donald Trump tarafından hedef gösterilen eski NFL oyuncusu Colin Kaepernick'le dayanışmak için mi reddettiği sorusunu "Kesinlikle, evet" diye yanıtlayan Rihanna, şunları söyledi:

'BUNDAN BENİM İNSANLARIM KAZANMAYACAK'

"Bunu göze alamazdım. Ne için alaydım? Bundan kim kazanacak? Benim insanlarım değil. Ben bir hain, bir işbirlikçi olamam. O organizasyon içinde hiç mi hiç uyuşmadığım şeyler varken gidip onlara hizmet edecek değilim."

Trump'ın milli marş sırasında diz çöktüğü için Kaepernick'in Amerikan futbolu hayatının bitirilmesine yönelik baskılarına, kendisinin seçim kampanyasını finanse etmiş NFL'in mülti milyarder takım sahipleri boyun eğmişti.

REGGAE ALBÜMÜ YOLDA

Barbados doğumlu ünlü hip-hop şarkıcısı, konu bir yıldan uzun süre önce Instagram'da yayımladığı reggae fragmanlarına gelince, yeni albümün hala yapım aşamasında olduğunu ve hala reggae tarzında olduğunu söyledi.

"Sizin bildiğiniz tipik reggae olmayacak. Ama reggae unsurunu tüm parçalarda hissedeceksiniz" derken albümün yayın tarihini vermekten kaçındı.

MÜZİĞİ BIRAKMAYA NİYETLİ DEĞİL

Son yıllarda oyunculuk denemelerine girişen ve kendi moda markasını imparatorluğa dönüştüren 31 yaşındaki şarkıcı, müziği bırakmayı hiç düşünmediği sorusu üzerine "Ahh, hayııır" diyerek şöyle devam etti:

"Müzik, dünyayla şifreli şekilde konuşmak gibi, tuhaf bir dil beni şifreyi çözenlere bağlıyor. Benim için bunu kesmek, iletişimimi kesmek anlamına gelir. Diğer tüm şeyler bu temelin üzerinde yükseliyor."

Geçen yıl 'Ocean's 9' filminde rol alan Rihanna, kendi moda ve makyaj markası üzerinde yoğun şekilde çalışıyor.

© AFP 2019 / Bryan R. Smith Rihanna’dan Snapchat’e kadına yönelik şiddet eleştirisi: Kendinizden utanın

2016'den beri futbol oynamayan Kaepernick de Nike'ın kampanya yüzü oldu.

Rihanna'yı küçük yaştayken keşfeden ve meşhur eden hip-hop efsanesi Jay-Z’nin sahibi olduğu Roc Nation isimli eğlence şirketi, bu yıl NFL ile Jennifer Lopez ve Shakira'nın performansının yapımcılığını yapmak için anlaştı.