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11:03 15 Ekim 2019
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    Booker Ödülü, Margaret Atwood ve Bernardine Evaristo’ya verildi

    © REUTERS / SIMON DAWSON
    Kültür & Sanat
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    Uluslararası edebiyat ödülleri arasında oldukça saygın bir yere sahip olan Booker Ödülü’nde kuralların dışına çıkan jüri, iki yazarı birden ödüllendirdi. Margaret Atwood ve Bernardine Evaristo’nun ödüle layık görülmesi pek çok ‘enleri ve ilkleri’ de beraberinde getirdi.

    Elif Şafak
    © AFP 2019 / MYCHELE DANIAU
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    Dünyanın en prestijli edebiyat ödüllerinden biri olarak kabul edilen Booker Edebiyat Ödülü, bu yıl iki yazara verildi.

    Damızlık Kızın Öyküsü'nün devam kitabı ‘The Testament'ı kısa bir süre önce çıkaran Margaret Atwood ile ‘Girl, Woman, Other’ kitabının yazarı Bernardine Evaristo ödüle layık görüldü.

    Jüri başkanı Peter Florence, yaklaşık beş saat süren toplantıda tek bir isim üzerinde anlaşamadığını ve ödül komitesinin karşı çıkmasına rağmen ödülü iki kişiye vermek istediklerini açıkladı.

    Londra’daki Guildhall salonunda düzenlenen ödül töreninde konuşan Atwood ise favoriler arasında gösteriliyor olmasına rağmen, “İkimiz de bu ödülü beklemiyorduk” dedi.

    Nobel Edebiyat Ödülü kazanan Olga Tokarczuk
    © REUTERS / THILO SCHMUELGEN
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    Booker Ödülü 1974 ve 1992 yıllarında da ikişer yazara verilmiş, ardından kurallar değiştirilerek ödülün tek yazara verilmesi zorunluluğu getirilmişti.

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    Jürinin, kurallara karşı gelerek ödülü iki yazara vermesinin dışında bu yılki ödüller ‘enleri ve ilkleri’ de getirdi.

    79 yaşındaki Margaret Atwood, ödülü kazanan en yaşlı yazar unvanını aldı. Ayrıca Atwood, 2000 yılında da ‘The Blind Assassin’ kitabıyla Booker Ödülü’nü kazanmıştı. Atwood böylelikle ödülü ikinci kez kazanan dördüncü yazar oldu.

    ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLEN İLK SİYAH KADIN OLDU

    Nobel Prize medal
    © AP Photo / Fernando Vergara, FILE
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    Bernardine Evaristo ise ilki 1969'da verilen ödülü kazanan ilk siyah kadın ve ilk siyah İngiliz yazar oldu.

    Geçen ay yayımlanan ‘The Testaments’ Atwood’un 1985 tarihli ünlü feminist distopyası ‘Damızlık Kızın Öyküsü’ kitabının devamı. 

    İngiliz yazar Evaristo'nun ‘Girl, Woman, Other’ kitabı da İngiltere'de yaşayan, 12 ile 93 yaşları arasında, çoğunluğu kadın ve siyah 12 karakterin hayatını anlatıyor.

    Booker Edebiyat Ödülü, her yıl İngilizce yazılan ve İngiltere ya da İrlanda'da basılan kitaplar arasından seçilen birine veriliyor. Kazanan yazar 50 bin sterlin (yaklaşık 62 bin 800 dolar) para ödülünün sahibi oluyor. Kısa listeye kalan altı yazar arasında ‘On Dakika Otuz Sekiz Saniye’ adlı kitabıyla Elif Şafak da vardı.

    Etiketler:
    Girl, Woman, Other, The Testament, Man Booker Uluslararası Ödülü, Bernardine Evaristo, Margaret Atwood
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