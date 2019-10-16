Oxford İngilizce Sözlüğü, yeni güncellemesinde Star Wars filmine özgü kavramlara da yer verdi

Dünya çapında kullanılan sözlük, İngiliz dilinin gelişimine uyumlu olarak yıldan yıla güncelleniyor. Bu yıl yapılan 650 düzenleme içerisinde ise, bugüne dek sözlükte yer almayan 203 yeni kelime var. Star Wars serisinden ‘Jedi’, ‘lightsabre’, ‘Padawan’ ve ‘force’ gibi kavramlar da sözlüğe dahil edildi.
İşte Ekim 2019’da Oxford İngilizce Sözlüğü’nde yapılan değişikliklere birer örnek:
- Chewy (Günlük konuşma, isim): Sakız parçası
- Chillax (Fiil): Rahatlamak anlamına gelen ‘chill’ ve ‘relax’ kelimelerinin bir birleşimi.
- Cock-a-doodle-dooing (İsim): Övünen kimse.
- Easy-breezy (Sıfat): Genel olarak günlük, resmi olmayan ve rahat kıyafetleri tanımlamak için kullanılır.
- Jafaican (İsim): Jamaika kökenli olmayan ancak Jamaika kültürüne aitmiş gibi davranan kimse.
- Jedi (İsim): Star Wars filmlerinde Monk savaşçıları olarak yer alan ve gezegeni koruyan kahramanlar.
- Kapow: Çizgi romanlarda bir patlamayı betimlemek için kullanılır. Günlük konuşma dilinde ise, yaşanan şaşırtıcı bir olaya tepki vermek üzere kullanılır.
- Lightsabre (İsim): Star Wars filmlerinde kullanılan, bıçak yerine lazer bulunan kılıca benzer silah.
- Nomophobia: Telefonsuz ya da kapsama alanının dışında kalma korkusu.
- O: Mesajların sonuna koyulduğu takdirde, sarılma anlamı veren ses.
- Simples (Zarf): Günlük konuşma dilinde kullanılır ve bir şeyin oldukça bariz olduğunu tanımlamaya yarar.
- Sumfin (İsim ve sıfat): Something (bir şey) kelimesinin argo versiyonu.
- Whatevs (Zarf ve isim): Bir konuya olan ilgisizliği belirtmek için kullanılır.
- Force: Star Wars evreninde mistik bir evrensel enerji alanı.
- Padawan: Star Wars serisinde Jedi’ların yetiştirdikleri öğrenciler.
GEÇMİŞTEN BUGÜNE
Oxford Sözlüğü, 1989 yılında yayınlanan 20 ciltlik versiyonunun aksine bugün internet ortamından ulaşılabilir durumda ve her üç ayda bir güncelleniyor.
Oxford Sözlüğü, güncellemelerle bünyesine yeni kelimeler eklemekle kalmıyor, bunun yanında miadını doldurmuş olan kelimeleri de çıkarıtyor. Örneğin 2008 yılının sonunda ‘psikopoz, ‘mabet’ ve ‘kral’ anlamına gelen kelimeler; sözlüğün çocuklara özel basılan versiyonundan çıkartılmıştı. 2015 yılında ise akademik çevrelerin baskılarıyla doğal yaşama dair olan ‘düğünçiçeği’, ‘at kestanesi’, ‘sarmaşık’ ve ‘balıkçıl’ kelimelerinin karşılıkları da sözlükten çıkartılmıştı.
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