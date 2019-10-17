Ünlü Rus piyanistten Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu’nda açık ders

Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu ev sahipliğinde, Rusya’da ilk piyano dersinin nasıl olduğunu anlatmak amacıyla ‘Piyanoya İlk Adım’ açık piyano dersini gerçekleştirildi. 15 Ekim’de yapılan açık ders kapsamında, Moskova Gnessin Müzik Okulu Müdürü Piyanist Mikhail Khokhlov 7 yaşındaki Kaya Güvercin’e açık piyano dersi verdi. Rusya İstanbul Başkonsolosluğu’nun konser salonunda düzenlenen atölyeyi Piyanist İdil Biret, Anjelika Akbar, Çevirmen Uğur Büke, Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov’un eşi Elena Buravova yanı sıra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın öğretim üyeleri dahil çok sayıda kişi izledi. ‘Piyanoya İlk Adım’ kitabının yazarı Amine Aygistova ise kitabını tanıttı.

Atölyenin açılışında konuşan Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov “Bugün, Moskova Gnessin Müzik Okulu Müdürü Mikhail Khokhlov tarafından verilecek olan piyano açık dersi gibi çok özel bir etkinlik için buradayız. Moskova Gnessin Müzik Okulu Rusya’nın en tarihi müzik müesseselerinden biri. Mikhail Khokhlov, 125 senelik bu okulumuzun 30 senedir müdürü” dedi.

Açılış konuşmasının ardından Piyanist Mikhail Khokhlov, Rus ekolünde piyano eğitiminin ilk dersinin nasıl olduğunu, Kaya Güvercin’e verdiği dersle uygulamalı olarak gösterdi. Dersin sonrasında, Moskova Gnessin Müzik Okulu öğrencisi Maya Eremina katılımcılara piyano gösterisi sundu.

‘PİYANO EĞİTİMİNE 3 YAŞINDA BAŞLANMASINI TAVSİYE ETMİYORUZ’

Gösterinin arkasından katılımcıların sorularını cevaplayan Khokhlov, ‘Piyano eğitimine 3 yaşında başlamayı tavsiye ediyor musunuz’ sorusu üzerine “Bu yeteneğe göre değişebilen bir durum. Ama biz çok tavsiye etmiyoruz. Derslere 5 yaşında başlaması daha mantıklı” cevabını verdi.

‘RUSYA’DA GNESSİN MÜZİK OKULU SİSTEMİNDE 11 OKUL VAR’

Piyanist Mikhail Khokhlov, ‘Gnessin okulu sadece müzik mi öğretiyor’ sorusunu ise “Rusya’da Gnessin Okulu sisteminde 11 tane okul var. Bu program hem kültür hem de müzik derslerini aynı anda vermeyi kapsıyor” şeklinde yanıtladı. ‘Pedalları ne zaman öğretmeye başlıyorsunuz’ sorusu üzerine ise Piyanist Khokhlov, Rusya’da çocukların pedal kullanması için geliştirilen mekanizmayı gösterdi ve “Bu mekanizma sadece sağ pedal için kullanılıyor” yanıtını verdi.

Etkinliğin sonunda, Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, ünlü Türk Piyanist İdil Biret’e çiçek takdim etti.