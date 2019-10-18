Robert Pattinson: Batman bir kahraman değil

The Batman filminde Bruce Wayne'i canlandırmaya hazırlanan Robert Pattinson, Batman'in bir kahraman değil, daha komplike bir karakter olduğunu ifade etti.

Alacakaranlık serisiyle adını geniş kitlelere duyuran Pattinson, geçen günlerde New York Times’a verdiği röportajda hem film hakkında hem de kariyerindeki değişim hakkında açıklamalarda bulundu.

Cloverfield, Let Me In, War for the Planet of the Apes gibi beğeni kazanan filmlere imza atan Matt Reeves‘in yazıp yöneteceği The Batman‘de Bruce Wayne’e hayat vermeye hazırlanan oyuncu, bir 'kahramanı' oynamak isteyen oyuncuya şüpheli yaklaşılması gerektiğini söyledi.

Batman'ın bir kahraman olmadığını belirten Pattinson, "O, komplike bir karakter. Hiçbir zaman bir kahramanı oynayabileceğimi düşünmüyorum, her zaman bir şeylerin biraz yanlış olması gerek. Sanırım bir gözüm diğerinden daha küçük olduğu için" dedi.

"Batman sersem bir karakter" diyen Pattinson, "Ahlakı biraz kapalı. Diğer çizgi roman karakterlerinin aksine, altın bir çocuk değil" diye konuştu.

Robert Pattinson, who was just cast to play the next Batman, said he’s not worried anymore about the spotlight that comes with big movies: “I’m old and boring. And I only have abs, like, 2 weeks a year." https://t.co/qgIfOIdM14 — The New York Times (@nytimes) October 17, 2019

​33 yaşındaki oyuncu ayrıca, büyük yapımlarla birlikte gelen ilgi nedeniyle endişelenmediğini belirterek "Yaşlı ve sıkıcıyım" ifadelerini kullandı.

Film, 2021'de vizyona girecek.