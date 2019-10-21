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17:22 21 Ekim 2019
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    İzmir 'Tuna'ya ev sahipliği yapacak

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    Kültür & Sanat
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    Türkiye ve Tuna Bölgesi arasındaki yüzyıllardır var olan ilişkileri devam ettirmek ve artırmak amacıyla başlatılan Birlik içinde Çeşitlilik projesi kapsamında İzmir’de 24 ile 27 Ekim tarihleri arasında 'İzmir Tuna Günleri' etkinlikleri düzenlenecek.

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    İstanbul Macar Kültür Merkezi ile ortakları Kalem Derneği ve Türkiye Avrupa Vakfı tarafından yürütülen 'Birlik içinde Çeşitlilik' adlı proje kapsamında 24 ile 27 Ekim tarihleri arasında İzmir’de 'İzmir Tuna Günleri' etkinlikleri gerçekleştirilecek.

    Macar Kültür Merkezi öncülüğünde Türkiye Avrupa Vakfı ve Kalem Derneğinin ortaklığıyla yürütülen 'Birlik içinde Çeşitlilik: Tuna Dalgalarında Kültürlerarası Diyalog' kapsamında gerçekleştirilecek ve 4 gün boyunca devam edecek etkinliklerin finansmanını Avrupa Birliği ve Türkiye karşılıyor.

    İzmir Tuna Günleri etkinlikleri kapsamında programda İzmir Mimarlık Merkezi’nde Dalgaların Peşinde teması ile V4 Orta Avrupa filmleri izleyicilerle buluşacak. Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya ve Slovakya’dan seçilmiş su, nehir ve denizler konusunu anlatan filmler hem gerçek hem metaforik ile çevresel ve sosyal bağlamında akışkanlık ve bilinçsizlikler anlamında anlatımı gerçekleştirilecek.

    Ayrıca program kapsamında Avrupa’nın en büyük nehirlerinden biri olan Tuna nehrine ait fotoğraf sergisi ve Aziz Vukolos Kilisesi’nde D U A L adlı çağdaş dans gösterimi yapılacak.

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    İzmir Tuna Günleri etkinlikleri kapsamında Macar Kültür Merkezi ve Kalem Kültür Derneği tarafından 9 Ekim’de tamamlanan Tuna Nehrine Öyküler adlı öykü yarışmasının kazananları Yaşar Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek söyleşi programında açıklanacak. Ayrıca Yaşar Üniversitesi’ndeki etkinlikte öyküler, edebiyat ve yazarlık hakkında söyleşi programı düzenlenecek.

    İzmir Tuna Günleri etkinliklerinin hedefi Türkiye ve Tuna Bölgesi arasındaki yüzyıllarca mevcut etki ve bağlarının çağdaş sanatla gösterilmesi olarak belirlendi. Tuna nehrinin kenarında yaşayan halkların yüzyıllarca birlikte yaşam sürmeleri, birbirleriyle savaş ve ticaret yapmış olmaları ortak efsanelere konu olmalarının yanı sıra şiirler ve şarkılar bestelemiş olmaları da etkinliğin önemini artıyor. Diğer taraftan Tuna Nehrinin Avrupa’nın ortasından Karadeniz’e kadar uzanıp kıyılarında yaşayanları etkilediği ve var olan diyalogun hiç durdurulmadan devam ettirilmesi etkinliğin diğer amaçları arasında yer alıyor.

    Halka açık ve katılımın ücretsiz olduğu İzmir Mimarlık Merkezi, Aziz Vukolos Kilisesi ve Yaşar Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek İzmir Tuna Günleri etkinliklerinin programı şu şekilde:

     

    -İzmir Mimarlık Merkezi

    SERGİ - Tuna’nın açıları

    24-27 Ekim

     

    -Dalgaların Peşinde - V4 Orta Avrupa Filmleri

    24 Ekim Perşembe

    20:00 Deniz Kızlarının şarkısı (PL)

     

    -25 Ekim Cuma

    19:00 Su Konulu Macar Kısa Filmlerden Seçki (HU)

    21:00 Ağda Güneş (SK)

     

    -26 Ekim Cumartesi

    19:00 Sudakı Bıçak (PL)

    21:00 Tuna Üzerinde Bir Yol (SK)

     

    -27 Ekim Pazar

    19:00 Küçük Deniz Kızı (CZ)

    21:00 Pupendo (CZ)

     

    -Aziz Vukolos Kilisesi

    Çağdaş dans gösterisi

    25 Ekim Cuma

    20:30 Nový Priestor: D U A L

     

    -Yaşar Üniversitesi

    Edebiyat söyleşi

    25 Ekim Cuma

    14:00 Tuna Nehrine Öyküler

    Edebiyatı değerlendirmek ve Edebi Metinleri Çevirmek

    Konuşmacılar: Fuat Semivay, Nermin Mollaoğlu

    Moderatör: Gülşah Elikbank

    Etiketler:
    Macaristan, İstanbul, Tuna Nehri, İzmir
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