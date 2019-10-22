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13:41 22 Ekim 2019
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    Kurt Cobain'in ikonik 'depresyon hırkası' açık artırmada

    © AFP 2019 / JOHANNES EISELE
    Kültür & Sanat
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    Grunge müziğin öncülerinden Nirvana'nın solisti Kurt Cobain’in ikonik ‘depresyon hırkası’ için ABD’nin New York kentinde düzenlenecek açık artırmada geri sayım başladı.

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    © Fotoğraf : Twitter
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    Kurt Cobain'in 1993 yılında akustik performans sergilediği MTV Unplugged kaydıyla akıllara kazınan zeytin yeşili hırkası, müzayede şirketi Julien's Auctions tarafından ‘İkonlar ve İdoller: Rock ‘N’ Roll’ açık artırma etkinliği kapsamında görücüye çıkarıldı.

    ‘Depresyon hırkası’ olarak anılan ve üzerinde lekeler, sigara yanıkları bulanan hırkanın 200 bin ila 300 bin dolar arasında alıcı bulması bekleniyor. Açık artırma 25 Ekim’de başlayacak ve sadece bir gün sonra 26 Ekim’de sona erecek.

    ‘HIRKA, GİYDİĞİ KIYAFETLERİN KUTSAL KASESİ’

    Müzayede evinin Başkanı ve CEO’su Darren Julien, “Bu hırka, onun giymiş olduğu tüm kıyafetlerin kutsal kasesi. Kurt, Grunge’ın kitabını yarattı, o öyle şov kıyafetleri giymezdi” dedi.

    Kurt Cobain
    © AP Photo / Robert Sorbo
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    Cobain’in, Nirvana’nın son albümü ‘In Utero’nun turnesi sırasında çaldığı deniz mavisi rengindeki solak Fender Mustang marka gitarı da satışa sunulacak.

    Kurt Cobain, akıllardan çıkmayan MTV performansından yaklaşık altı ay sonra, Nisan 1994’te Seattle’daki evinde ölü bulunmuştu.

    Cobain’in kendisiyle özdeşleşen hırkası daha önce de 2015 yılında açık artırmaya çıkmış ve 137 bin dolara satılmıştı.

    © AFP 2019 / JOHANNES EISELE
    Kurt Cobain'in kendisiyle özdeşleşen 'depresyon hırkası'nda, lekeler ve sigara yanıkları da bulunuyor.

    ‘Y KUŞAĞI, MONET YA DA PICASSO TOPLAMIYOR’

    Öte yandan 700 parçalık koleksiyonda, Elvis Presley, Madonna ve Paul McCartney’ye ait gitarlar, Michael Jackson’ın mücevher kaplı kadife ceketi, Eric Clapton’ın ‘Layla’ ve Bob Dylan’ın ‘Mr. Tambourine Man’ şarkılarının el yazması sözleri de yer alıyor.

    Darren Julien, “Her zaman söylerim: Rock ‘n’ roll piyasası yeni güzel sanatlar piyasası oldu. Y kuşağı artık koleksiyon yapmaya başladı ve Monet ya da Picasso eserlerini toplamıyorlar” dedi.

    Etiketler:
    Açık artırma, Nirvana, Hırka, Kurt Cobain, New York, ABD
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