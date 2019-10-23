Joker'in gişe hasılatı açıklandı

Tüm zamanların en iyi kötü karakter filmi olarak gösterilen Joker, başarılarına bir yenisini daha ekleyerek ABD gişesinde 250 milyon dolar hasılat barajını geride bıraktı. Bu noktada Joker, tüm zamanların en çok hasılat elde eden 'yaş sınırlamalı' filmi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Yılın en dikkat çeken filmlerinden olan, başrolünde Joaquin Phoenix'in rol aldığı Joker, 28 Ekim 2019 tarihinde ABD'de gösterime girmişti.

Tüm sinema piyasasını altüst ederek beklenenin çok üzerinde izlenme rakamlarına ulaşan film, ABD’deki gösterimde üçüncü haftasında bile hâlâ daha gişenin zirvesinde oturmaya devam ediyor.

Webtekno'nun ABD Box Office verilerinden aktardığına göre Joker, yeni bir başarıya daha imza atarak yurt içi gişesinde 250 milyon dolarlık hasılat barajını aştı.

Yaş sınırlaması olan bir film olmasına rağmen oldukça yüksek izleyici sayılarına ulaşmayı başaran Joker, tüm zamanların en yüksek hasılat yapan 'R-rated' filmi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.