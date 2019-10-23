'Norm Ender’in Mekanın Sahibi şarkısı ve klibi çalıntı' iddiası

Yeni jenerasyon rapçilere göndermede bulunduğu 'Mekanın sahibi' isimli şarkısıyla uzun süre gündemde kalan Norm Ender, ile ilgili beklenmedik detay sosyal medyayı salladı.
Mekanın Sahibi isimli şarkıdaki müziğin, Young Slatt & B Stakk Feat Peewee Longway tarafından Ocak ayında piyasaya sürülen ‘Work My Move’ adlı parçadaki benzerliği dikkat çekti.
https://t.co/8MKcl7JvHq şarkıyı bilen var mı ya? Tanıdık da sanki? 🤪 sound Peewee, tarz Hopsin? Bu beati yapan dava aççam diyo”muş” ne diyosun? Bi de reklam filmine satmışsın? 🤓🤦🏻♂️ @NormEnder— Barry Allen (@Khontkar) October 22, 2019
'KLİP DE ÇALINTI'
Öte yandan Mekanın Sahibi klibi, Norm Ender’in Türkiye’deki temsilcilerine eleştiri oklarını yönelttiği rap tarzını icra eden ABD’li rapçi Travis Scott’ın ‘beibs in the trap’ klibiyle de büyük benzerlik taşıyor.
Eee ben bunu yeni görüyorum. Norm Ender'in klibinde Travis Scott - beibs in the trap şarkısının klibinden çalınmış. Birebir aynı klibi çekmiş adam hahahahahaha https://t.co/Y48blx0MYD— Batuhan (@albusanimagus) October 23, 2019
https://t.co/EMM03dyoPd buyurun buda çaldığı klip— Buğra Bal (@BugraBal1907) October 23, 2019
KİLLA HAKAN: YALANCISIN, RESMEN ORTAYA ÇIKTI ŞU ANDA
Şarkının çalıntı olduğuna dair iddiaların ortaya çıkmasının ardından Almanya'da yaşayan Türk rapçi Killa Hakan'dan videolu açıklama geldi.
Killa, "Sen resmen yalancısın, sahtekarsın, resmen ortaya çıktı şu anda. Bunu artık kendim de gördüm. Sosyal medyadaki çocukları gaza getirip, para verip, algı operasyonu düzenledin" dedi.
‘AMERİKAN ÖZENTİSİ’ DEMİŞTİ
Norm Ender, TV100'de Cengiz Semercioğlu'nun hazırlayıp sunduğu ‘Sabah Sohbeti’ programına konuk olmuş, bazı rap sanatçılarını ‘Amerikan Özentisi’ olmakla suçlamıştı.
Ender, "Kendi tarzlarını değiştirdiler, sözleri direkt Amerika'dan kopyala yapıştır şeklinde değiştirdiler" ifadelerini kullanmıştı.
İddialarla ilgili Norm Ender henüz bir açıklama yapmadı
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)