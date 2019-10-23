'Norm Ender’in Mekanın Sahibi şarkısı ve klibi çalıntı' iddiası

https://t.co/8MKcl7JvHq şarkıyı bilen var mı ya? Tanıdık da sanki? 🤪 sound Peewee, tarz Hopsin? Bu beati yapan dava aççam diyo”muş” ne diyosun? Bi de reklam filmine satmışsın? 🤓🤦🏻‍♂️ @NormEnder