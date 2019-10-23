Selena Gomez'in yeni videosu iPhone 11 Pro ile çekildi

Üçlü kamerasıyla hayranlarının fobisini tetikleyen Apple’ın yeni telefonu iPhone 11 Pro, dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez’in yeni şarkısının video çekiminde kullanıldı.

Sophie Muller tarafından çekilen siyah beyaz videonun tamamı Gomez’in YouTube kanalından, kısaltılmış bir bölümü de Apple’ın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Apple, videonun ‘Shot on iPhone’ kampanyasının bir parçası olduğunu söyledi. Gomez de Twitter hesabından paylaştığı mesajda ‘#ShotOniPhone’ hashtag’ini kullanarak “İyi ve kötü zamanlarımda yanımda olan herkese teşekkür ediyorum. Siz olmadan bunu yapamazdım ve sizinle yeni bir maceraya başlamak için sabırsızlanıyorum” dedi.

Gomez’in ‘Lose You to Love Me’ şarkısının, ünlü yıldızın, sevgilisi Justin Bieber ile geçen yıl yaşadığı ayrılığı yansıttığı belirtiliyordu.

Apple, dünyanın dört bir yanındaki iPhone kullanıcılarını, çektikleri fotoğrafları paylaşmaları için ‘Shot on iPhone’ yarışmasına davet etmişti. Kazanan 10 fotoğraf, belirli şehirlerdeki reklam panolarında, Apple Store’larda ve internette sergilenecek.