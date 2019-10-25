Ünlü rapçi Eminem, 'Ivanka Trump' sözleri nedeniyle Gizli Servis tarafından soruşturulmuş

ABD’li ünlü rap yıldızı Eminem’in, bundan iki yıl önce çıkardığı albümünde yer alan bir şarkıda Ivanka Trump’ı tehdit eden sözler sarf ettiği gerekçesiyle Gizli Servis tarafından sorgulandığı ortaya çıktı.

ABD basınında yer alan haberlere göre Eminem, 2017'deki albümünde yer alan 'Framed' adlı şarkısında ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump hakkındaki sözleri nedeniyle Gizli Servis tarafından sorgulandı.

Ajanların 2017 sonunda avukatları aracılığıyla gerçek adı Marshall Mathers olan Eminem’e ulaştığı, sorgunun da Ocak 2018’de gerçekleştiği belirtildi.

İddialara göre sorgu sırasında ajanlar Eminem'in şarkılarının sözlerini yüksek sesle okudu ve ünlü şarkıcı onlara eşlik etti ve rap yapmaya başladı.

Ancak Gizli Servis dosyanın savcılığa sevk edilmesine gerek görmedi.

TMZ ÇALIŞANI İHBAR ETMİŞ

Sorgulamanın, ‘durumdan endişelenen’ bir vatandaşın ihbarı üzerine gerçekleştiği belirtildi. Söz konusu kişinin ABD’li ünlü magazin haberleri sitesi TMZ’de çalıştığı öne sürüldü.

Gizli Servis’e şarkının sözlerini de içeren bir e-posta atan bu kişi, “Ajansınızın, Ivanka Trump’a yönelik tehdit içeren sözleri nedeniyle Eminem’i soruşturup soruşturmadığını bilmek istiyorum” diye yazdı.

E postanın gönderilmesinden birkaç saat sonra, TMZ’nin sitesinde şarkının sözlerini eleştiren bir yazının yayınlandığına da dikkat çekildi.

Söz konusu şarkıda Eminem, Ivanka Trump’ın neden babasının aracının bagajında olduğunu sorguluyor, ondan ‘budala, küçük sarışın kız’ diye bahsediyor ve ‘bir gölete atıldığını’ söylüyor.