Ünlü rapçi Eminem, 'Ivanka Trump' sözleri nedeniyle Gizli Servis tarafından soruşturulmuş

Ajanların 2017 sonunda avukatları aracılığıyla gerçek adı Marshall Mathers olan Eminem’e ulaştığı, sorgunun da Ocak 2018’de gerçekleştiği belirtildi.
İddialara göre sorgu sırasında ajanlar Eminem'in şarkılarının sözlerini yüksek sesle okudu ve ünlü şarkıcı onlara eşlik etti ve rap yapmaya başladı.
Ancak Gizli Servis dosyanın savcılığa sevk edilmesine gerek görmedi.
TMZ ÇALIŞANI İHBAR ETMİŞ
Sorgulamanın, ‘durumdan endişelenen’ bir vatandaşın ihbarı üzerine gerçekleştiği belirtildi. Söz konusu kişinin ABD’li ünlü magazin haberleri sitesi TMZ’de çalıştığı öne sürüldü.
E postanın gönderilmesinden birkaç saat sonra, TMZ’nin sitesinde şarkının sözlerini eleştiren bir yazının yayınlandığına da dikkat çekildi.
Söz konusu şarkıda Eminem, Ivanka Trump’ın neden babasının aracının bagajında olduğunu sorguluyor, ondan ‘budala, küçük sarışın kız’ diye bahsediyor ve ‘bir gölete atıldığını’ söylüyor.
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