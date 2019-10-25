YouTube, Queen grubunun 3 şarkısına binlerce hayranla klipler hazırladı

Queen'in ‘Bohemian Rhapsody’ şarkısı YouTube'da 1 milyar izlenmeye ulaştı. Bunun üzerine YouTube dünyanın dört bir yanından hayranlarla efsanevi müzik grubu Queen'in 3 şarkısına klip hazırladı.

YouTube, Queen'in efsanevi şarkılarından Bohemian Rhapsody’nin 1 milyar görüntülemeye ulaşan 90'lı yıllar öncesinden ilk şarkı olmasını kutluyor.

Webtekno'dan Ozan Baki'nin haberine göre Queen ve YouTube Müzik, grubun en tanınmış parçalarından üçü için dünyanın dört bir yanından hayranların yer aldığı müzik videoları yayınladı.

‘DÜNYANIN EN BÜYÜK MÜZİKAL ÇALIŞMALARINDAN BİRİ ORTAYA ÇIKTI’

Sosyal medya devi ‘You Are The Champions’ adını verdiği girişim için Universal Music Group ve Hollywood Records ile iş birliği yaptı ve grubun ‘Bohemian Rhapsody’, ‘Don't Stop Me Now’ ve ‘A Kind Of Magic’ şarkılarına özel klipler hazırladı. 120'den fazla ülkeden 10.000'den fazla hayran projede yer aldı ve dünyanın en büyük müzikal çalışmalarından biri ortaya çıktı.

‘Bohemian Rhapsody’ müziğe ve şarkıcıya yönelik performansa dayalı bir video olarak çekildi.

‘Don't Stop Me Now’ ise dansa dayalı koreografik bir çalışmayla eğlenceli tarzda ortaya çıktı.

‘A Kind of Magic’ ise görsel sanatçılardan oluşan bir ekip tarafından montajlanarak elde edildi. Çalışmaların hepsi birbirinden eğlenceli ve nostaljiyi adeta günümüze taşıyor.

Grubun dünyanın dört bir yanındaki hayranlarıyla olan benzersiz bağını kanıtlayan videolar, her kıtadan insanların Queen sevgisini ortaya koyuyor. Efsanevi grubun bateristi Roger Taylor, "Bize katılabildiğiniz için çok sevindim. Hoş geldiniz" diyerek klip çalışmalarını kutladı.

Queen grubunun gitaristi Brian May de açıklama yaparak, "Çalışmalarımızın dünyanın dört bir yanındaki insanlara kendi performanslarını yaratmaları için ilham verdiğini ve görsel sanatın heyecan verici olduğunu görmek, bir sanatçının başına gelebilecek en değerli şeylerden biri. Vizyonlarının çeşitliliği şaşırtıcı. Katılan herkese teşekkürler" dedi.