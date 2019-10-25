Kayıt
12:26 25 Ekim 2019
Canlı Yayın
    Arama

    YouTube, Queen grubunun 3 şarkısına binlerce hayranla klipler hazırladı

    © AP Photo / Willy Sanjuan
    Kültür & Sanat
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol

    Queen'in ‘Bohemian Rhapsody’ şarkısı YouTube'da 1 milyar izlenmeye ulaştı. Bunun üzerine YouTube dünyanın dört bir yanından hayranlarla efsanevi müzik grubu Queen'in 3 şarkısına klip hazırladı.

    Oscar Ödül Törenleri
    © REUTERS / Mike Segar
    Oscar Ödülleri sahiplerini buldu: En fazla ödülü Bohemian Rhapsody topladı
    YouTube, Queen'in efsanevi şarkılarından Bohemian Rhapsody’nin 1 milyar görüntülemeye ulaşan 90'lı yıllar öncesinden ilk şarkı olmasını kutluyor.

    Webtekno'dan Ozan Baki'nin haberine göre Queen ve YouTube Müzik, grubun en tanınmış parçalarından üçü için dünyanın dört bir yanından hayranların yer aldığı müzik videoları yayınladı.

    ‘DÜNYANIN EN BÜYÜK MÜZİKAL ÇALIŞMALARINDAN BİRİ ORTAYA ÇIKTI’

    Sosyal medya devi ‘You Are The Champions’ adını verdiği girişim için Universal Music Group ve Hollywood Records ile iş birliği yaptı ve grubun ‘Bohemian Rhapsody’, ‘Don't Stop Me Now’ ve ‘A Kind Of Magic’ şarkılarına özel klipler hazırladı. 120'den fazla ülkeden 10.000'den fazla hayran projede yer aldı ve dünyanın en büyük müzikal çalışmalarından biri ortaya çıktı.

    ‘Bohemian Rhapsody’ müziğe ve şarkıcıya yönelik performansa dayalı bir video olarak çekildi.

    ‘Don't Stop Me Now’ ise dansa dayalı koreografik bir çalışmayla eğlenceli tarzda ortaya çıktı.

    ‘A Kind of Magic’ ise görsel sanatçılardan oluşan bir ekip tarafından montajlanarak elde edildi. Çalışmaların hepsi birbirinden eğlenceli ve nostaljiyi adeta günümüze taşıyor.

    Queen/Freddie Mercury
    © Fotoğraf : Twitter
    'Bohemian Rhapsody', stream müzik platformlarında en çok dinlenen 20. yüzyıl şarkısı
    Grubun dünyanın dört bir yanındaki hayranlarıyla olan benzersiz bağını kanıtlayan videolar, her kıtadan insanların Queen sevgisini ortaya koyuyor. Efsanevi grubun bateristi Roger Taylor, "Bize katılabildiğiniz için çok sevindim. Hoş geldiniz" diyerek klip çalışmalarını kutladı.

    Queen grubunun gitaristi Brian May de açıklama yaparak, "Çalışmalarımızın dünyanın dört bir yanındaki insanlara kendi performanslarını yaratmaları için ilham verdiğini ve görsel sanatın heyecan verici olduğunu görmek, bir sanatçının başına gelebilecek en değerli şeylerden biri. Vizyonlarının çeşitliliği şaşırtıcı. Katılan herkese teşekkürler" dedi.

    Etiketler:
    Brian May, Queen, Bohemian Rhapsody, Youtube
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Avustralya'nın en fazla tanınan bölgeleri arasında yer alan ve güneşin ışığına göre farklı renklerde görünen Uluru, şafakta turuncu, gün içinde kahverengi, gün batımında ise kızıl renkleriyle turistlerin ilgisini çekiyor.
    Avustralya'da ‘Kutsal Kaya Uluru’ tırmanışa kapatıldı
    Karikatür
    ABD'nin Minot Hava Üssü’nde esrar bulundu
    İnfografik
    Türkiye ile Rusya'nın Suriye Mutabakatı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet