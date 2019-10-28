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12:33 28 Ekim 2019
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    Yıllardır Fransa'da yaşlı bir kadının mutfağında asılı duran tablo açık artırmada rekor kırdı

    © AFP 2019 / PHILIPPE LOPEZ
    Kültür & Sanat
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    Fransa'nın başkenti Paris'te yaşayan yaşlı bir kadının duvarında yıllardır asılı duran ve Floransalı ünlü ressam Cimabue'nin eseri olduğu anlaşılan tablo, açık artırmada 24 milyon euroya (yaklaşık 153 milyon TL) satılarak yeni bir rekor kırdı.

    © AP Photo / Kirsty Wigglesworth
    Banksy'nin 'şempanzeli parlamento' tablosu rekor fiyata satıldı
    Paris’in kuzeyindeki Compiegne’de 90 yaşlarındaki bir kadının mutfağında ‘sıradan bir resim’ sanılarak yıllarca asılı tutulan, 13. yüzyıl ressamı Cimabue'nin ‘Christ Mocked’ (İsa ile Alay) adlı tablosu, 24 milyon euroya alıcı buldu.

    Alıcının adı açıklanmazken, uzmanlar bu rakamın, bir Orta Çağ dönemi eseri için bugüne kadar verilen en büyük teklif olduğunu ve bu alanda bir rekor kırıldığını söyledi.

    Açık artırmayı düzenleyen Acteon Müzayede Evi uzmanları, “6 milyon avroya alıcı bulacağını tahmin ediyorduk. Tahminlerimizin çok üzerinde fiyata satıldı” dedi.

    Açık artırmayı yöneten Dominique Le Coent, "Cimabue gibi eşsiz bir ressamın nadir bir eseri piyasaya geldiğinde her tür sürprize hazır olmalısınız. Bu tablo, piyasaya çıkan tek Cimabue eseriydi" dedi.

    Yemek pişerken dumana maruz kalmıştı

    © AFP 2019 / TIMOTHY A. CLARY
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    Tablonun değeri, kadının değerleme yapmak için uzman kişilere danışmasıyla ortaya çıkmıştı.

    Sahibinin, ‘üzerinde dini semboller olan, muhtemelen Rusya’dan gelmiş sıradan bir ikona’ sandığı tablo, mutfakta asılı durduğu için ocakta pişen yemeğin dumanına da maruz kalmıştı.

    Tablo, Cimabue'nin Yeni Ahit temalı bir dizi tablosundan biri. Aynı seride yer alan diğer iki tablosundan birisi İngiltere'nin başkenti Londra'da Ulusal Galeri'de, diğeri ise ABD'nin New York kentinde Frick Koleksiyonu'nda sergileniyor.

    Cenni di Pepo adıyla da bilinen Cimabue, erken Rönesans’ın önde gelen isimlerindendi.

    Etiketler:
    Rekor, Mutfak, Cimabue, Tablo, Açık artırma, Paris, Fransa
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