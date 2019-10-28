Ankara’da ‘Flüt, Çello, Piyano ve Ötücü Kuşlar Festivali’ düzenlenecek

Ankara’da düzenlenecek olan ‘Flüt, Çello, Piyano ve Ötücü Kuşlar Festivali’ Rusya Müzik Birliği Solistler Derneği ve Enerji Organizasyon işbirliğinde gerçekleştirilecek. 4-6 Kasım tarihlerinde Rusya Müzik Birliği Üçlüsü tarafından gerçekleştirilecek konserlere özel eğitimli ötücü kuşlar eşlik edecek. Sputnik’in medya sponsoru olduğu festivalde, Rusya Halk Sanatçısı ve Rusya Müzik Birliği Solistler Derneği Başkanı Mikhail Utkin yönetiminde 5 konser verilecek.

‘Flüt, Çello, Piyano ve Ötücü Kuşlar Festivali’ 4-6 Kasım tarihleri arasında Ankara'da gerçekleşecek. Sputnik’in medya sponsorluğunu üstlendiği festivalde Rusya Müzik Birliği Üçlüsü sanatçılarına özel eğitimli ötücü kuşlar eşlik edecek. pic.twitter.com/af1xjqhSMu — Elif Sudagezer (@elifsudagezer) October 28, 2019

Konserlere özel eğitimli ötücü kuşlar eşlik edecek

Konserlerde, Rus çarlarının saraylarından gelen ve özel eğitimli ötücü kuşlar, Rusya Müzik Birliği Üçlüsü’nün flüt sanatçısı Anastasia Gusarova ve piyanist Natalia Gus’a eşlik edecek. Kuşlar, Haydn, Beethoven, Gade, Piazzolla eserlerini şarkılarıyla süsleyecek. Festivalde yer alan kuşların özelliği, Rusya’da özel olarak yetiştirilen ötücü kuşlar safkan ve özel bir ırka sahip olması. Bu kuşlar, geçmişte Rus çarlarının saraylarında ve aristokratların köşklerinde tutuluyordu.

‘Flüt, Çello, Piyano ve Ötücü Kuşlar Festivali’nde sanatçılara özel eğitimli ötücü kuşlar eşlik edecek

Festivalin ilk konseri 4 Kasım tarihinde Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde saat 12’de başlayacak. 5-6 Kasım tarihlerinde ise Yenimahalle 4 Mevsim Tiyatro Salonu’nda konserler verilecek.

Üç gün boyunca 5 konserin gerçekleştirileceği festival, Ankara’da ilk kez düzenleniyor. Etkinliğin sonunda, Rusya Müzik Birliği tarafından Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a plaket verilecek. Bu sıradışı festivalin biletlerine biletix.com’dan ulaşılabilir.