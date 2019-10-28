İstoki 2. Uluslararası Rus-Türk Dostluğu Festivali'nin kapanış konseri Antalya'da coşkuyla yapıldı

Sputnik'in medya partnerliğini üstlendiği İstoki Festivali kapsamında düzenlenen ve yaklaşık 100 sanatseverin katıldığı konserde Antalya'da yaşayan Rus, Azeri ve Oset diasporası temsilcileri de hazır bulundu. Etkinlikte, Rus ve Türk çocuklar, ünlü Rus sanatçıllar, iki ülke bayraklarıyla sahneye çıkarak, "Yaşasın Türk-Rus dostluğu!" sloganları attı. Büyük boylarda Türkiye ve Rusya bayrakları açan sanatçılar katılımcılar tarafından dakikalarca ayaklarda alkışlandı.

'Gerçek dostluk budur'

Konserde sahne alan Rusya Halk Sanatçısı Natalya Bannova, Rusya Sanatçısı Svetlana Boçkova, Rusya Halk Sanatçısı ve besteci Vladimir Mihaylov Rus halk müziklerini seslendirerek etkinlikte duygulu anlar yaşattı. Rusya'ya bağlı Kuzey Osetya sanatçısı Alana Tskhovrebova, kıvrak Oset danslarıyla katılımcıları büyüledi.

Antalya Opera ve Bale Tiyatrosu solisti Medine Tuganova ve Oset halk sanatçısı Amaga Gotti'nin birlikte seslendirdiği opera sanat eseri de dakikalarca alkışlandı. Oset genç sanatçısı Marta Harebova da etkinlikte duygulu şarkısını seslendirdi.

Konserin en küçük sanatçısıve diğer genç Rus ve Türk sanatçılar,vekardeşleri da katılımcıların beğenisini kazandı.

Konserde konuşan Rus besteci Mihaylov, "İşte gerçek dostluk budur! Bu ortak çocuklarımız, gençlerimiz hepimizin geleceğidir. Yaşasın Rus-Türk dostluğu! Türkiye'yi çok seviyorum!" diye herkesi duygulandırdi.

İstoki 2. Uluslararası Rus-Türk Dostluğu Festivali’nin kapanış konseri © Sputnik /

İstoki 2. Uluslararası Rus-Türk Dostluğu Festivali’nin kapanış konseri © Sputnik / 1 / 2 © Sputnik / İstoki 2. Uluslararası Rus-Türk Dostluğu Festivali’nin kapanış konseri

'Birbirimizden öğreneceğimiz çok şey var'

Törende konuşan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türkiye ve Rusya'nın iki komşu ülke olduğunu vurguladı. Uysal, "Coğrafya kaderdir! Ulusumuz kaderdir. Rus ve Türk toplumlarının inanılmaz, müthiş bir kaynaşması var. Birbirimizden öğreneceğimiz çok şeyimiz, değerlerimiz var. İki halkın birbirini tamamlayan, birbirine söyleyecek sözü olan da bir yapısı var. Rus-Türk komşuluğundan, ayrıca da Antalya'daki komşuluğumuzdan çok mutluyuz. Festivale emeği geçen her kese, dernek yetkilileri ve sanatçılara çok teşekkür ediyorum!" dedi.

'Festivalimiz çok zengin geçti'

© Sputnik / İstoki 2. Uluslararası Rus-Türk Dostluğu Festivali’nin kapanış konseri

İstoki Uluslararası Festivalı Başkanı, festivalin bu yıl da zengin programlarla gerçekleştirdiklerine işaret ederek, "Festivalin açılış konserini 19 Ekim’de Antalya’nın Muratpaşa Belediyesi’nde düzenledik. 20 Ekim’de Demre’de Andrey Karlov için bir anma töreni düzenledik, kahramanımız Karlov'u saygıyla andık. Demre sakinleri için belediyede muhteşem bir konser de düzenledik. 21 Ekim’de, Antalya'da Rus okulunda Karlov Okuma Etkinliği gerçekleştirdik. Bu çok önemli bir programımız oldu. Bu etkinlikte, Rus parlamentosu alt kanadı Devlet Duması milletvekili İrek Zinnurov ve Rus diplomatlar, üniversite rektörleri ve uzmanlarımız Rus-Türk ilişkilerini masaya yatırdı. Daha sonra Türkiye Ses Yarışması'nı düzenledik. Bu yarışmaya İstanbul, Bursa, Alanya, Manavgat, İzmir, Antalya gibi şehirlerden yaşları 5 ilâ 17 arasında değişen 15 çocuk katıldı. Bir sözler bu yılki festivalimiz de çok zengin geçti. Hepinize çok teşekkürler! Yaşasın Rus-Türk dostluğu! Biz birlikte olduğumuz zaman güçlüyüz!" şeklinde konuştu.