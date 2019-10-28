İstanbul Tiyatro Festivali’nde Rusya’dan dört farklı yapım sahnelenecek

İstanbul Tiyatro Festivali'nde Golden Mask Rus Sahne Sanatları Festivali ile işbirliği kapsamında Rusya’dan gelen dört farklı yapım sahnelenecek. Bu yıl sahnelenecek eserler arasında Aleksandr Puşkin’in eseri ‘Yevgeni Onegin’ de bulunuyor.

İstanbul Tiyatro Festivali Golden Mask Rus Sahne Sanatları Festivali ile işbirliği kapsamında bu yıl Rusya’dan gelecek dört farklı yapımı sahneleyecek. 13 Kasım-1 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek olan tiyatro festivalinde Moskova Balesi’nin yedi yetenekli dansçısının yorumuyla ‘Her Yol Kuzeye Çıkar’ gösterisi 18 ve 19 Kasım saat 20.30’da Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde olacak.

Rusya’nın köklü tiyatrosu Theatre of Nations’ın sahne tasarımıyla dikkat çeken, adından çok söz edilen yeni nesil yönetmeni Maxim Didenko’nun baş döndürücü müzikali ‘Sirk’ 19 Kasım, saat 20.30’da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde izleyicileriyle buluşacak.

Festival’de Puşkin’in ‘Yevgeni Onegin’ eseri sahnelenecek

Çağdaş Rus edebiyatının önemli yazarlarından Aleksandr Puşkin’in, yedi yılda tamamladığı eşsiz eseri Yevgeni Onegin, Rusya’nın adı tarihe geçen köklü tiyatrosu Vaktangov Tiyatrosu’nun usta oyuncuları ve Litvanyalı yıldız yönetmen Rimas Tuminas’ın yorumuyla 21 ve 22 Kasım tarihlerinde saat 20.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde olacak.

İvan Vyrypaev’in kalemiyle Ortadoğu’nun güncel meselelerine farklı bir bakış sunan İran Konferansı ise 23 Kasım saat 20.30’da Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde seyircileriyle buluşacak.