Netflix ile anlaşmışlardı: Game of Thrones'un yazarları, Star Wars üçlemesinden çekildi

İzlenme rekorları kıran fenomen dizi Game of Thrones’un yazarları David Benioff ve Dan Weiss, Star Wars üçlemesinden çekildiklerini açıkladı. Duyuru, ikilinin Netflix ile anlaşma imzalamalarının ardından geldi.

Game of Thrones’un televizyon uyarlamasının arkasında olan isimlerden David Benioff ve Dan Weiss, Disney'in Lucasfilm şirketiyle yaptıkları Star Wars anlaşmasından çekildi.

Haber sitesi Deadline'a açıklama yapan ikili, “Günde sadece birkaç saat var. Hem Star Wars hem de Netflix projelerimizde adaletli bir şekilde çalışmayacağımızı hissettik” dedi.

Benioff ve Weiss'ın senaryosunu yazdığı yeni Star Wars (Yıldız Savaşları) üçlemesinin ilk filminin 16 Aralık 2022'de vizyona girmesi bekleniyordu.

Game of Thrones'un yayımlandığı Amerikan HBO kanalından ayrılan ikili, Netflix’e özel içerik üretmek için 200 milyon dolarlık anlaşma imzalamıştı.