Aniston müjdeyi verdi: Friends ekibiyle bir proje üzerinde çalışıyoruz

90’lara damga vuran ‘Friends’ dizisinin hayranları ekibin tekrar bir araya gelmesi için yanıp tutuşurken, dizinin ‘Rachel’ı Jennifer Aniston rol arkadaşlarıyla birlikte ‘bir proje üzerinde çalıştıklarını’ duyurdu.

Yeni açtığı Instagram hesabında Friends’teki rol arkadaşlarıyla birlikte göründüğü kareyi paylaşarak dizinin fanlarını coşturan ABD’li oyuncu Jennifer Aniston, bir müjde daha verdi.

Ellen DeGeneres’in programına konuk olan Aniston, Friends’teki rol arkadaşlarıyla bir proje üzerinde çalıştıklarına dair haberleri doğruladı. Aniston detay vermezken bu projenin, dizinin devamı olmadığını söylemekle yetindi.

Ünlü yıldız, “Bir şeyler olmasını biz de isteriz, ancak bunun ne olduğunu henüz bilmiyoruz, yani sadece deniyoruz, bir şeyler üzerinde çalışıyoruz” dedi.

View this post on Instagram And now we’re Instagram FRIENDS too. HI INSTAGRAM 👋🏻 A post shared by Jennifer Aniston (@jenniferaniston) on Oct 15, 2019 at 6:03am PDT

'Belki bir film olur'

DeGeneres’in detay vermesi için ısrar etmesi üzerine Aniston, “Bunun büyük ihtimalle yenide çekim olmayacağını söyleyebiliriz, belki bir film. Büyük, büyük, büyük bir film. Henüz bilmiyoruz” ifadelerini kullandı.

Son zamanlarda ekibin sık sık birlikte göründüğü ve Aniston’ın Instagram paylaşımını hatırlatan DeGeneres, bunun proje nedeniyle olup olmadığını sordu.

Bunun üzerine Aniston, “Bunu yaptık çünkü birbirimizi özlüyoruz” yanıtını verdi.

Jennifer Aniston, 1994-2004 yılları arasında yayınlanan ‘Friends’ dizisindeki Rachel Green rolüyle dünya çapında tanınmıştı.

Fenomen dizinin hayranları, tüm ekibin devam hikâyesi için bir araya gelmesini uzun süredir dilerken, oyuncuların buna sıcak bakmadığı koşuluyordu.

Aniston’ın, aynı zamanda yakın arkadaş olduğu Lisa Kudrow, Courteney Cox, Matt LeBlanc, David Schwimmer ve Matthew Perry ile birlikte göründükleri fotoğrafı paylaşması ekibin bir araya geleceği şeklinde yorumlanıyordu.

Efsane dizinin kadrosu, bu paylaşıma kadar aynı karede yer almamıştı.