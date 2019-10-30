Game of Thrones'un senaristleri yetersizliklerini itiraf etti

Austin Film Festivali'nde hayranlarıyla bir araya gelendizisinin senaristlerive, böylesine büyük çapta bir destan filmi çekmeye hazır olmadıklarını itiraf etti.

Vanity Fair’de yer alan habere göre Benioff, "George Martin’in (Buz ve Ateş kitaplarının yazarı) tüm hayatını kapsayan çalışmayı bize nasıl emanet ettiğini bilmiyorum" derken, Weiss ise çalışmalarını, 'çok pahalı bir sinema okulunda öğrenme deneyimi' olarak nitelendirdi.

Her iki yazar da, senaryo yazımında, oyuncuların belirlenmesinde ve kostüm tasarımcılarıyla iletişimde ciddi hatalar yaptıklarını söyledi.

Hayranları ve hatta George Martin, Game of Thrones'un son sezonunu çokca eleştirmelerine rağmen, film yine de En İyi Dizi ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Emmy Ödülü aldı.