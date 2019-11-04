Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı kapsamında Moskova Uluslararası Müzikevi'nde, Türkiye Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen 'Ayvazovski'nin İstanbul'u' konserine Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Besteci ve piyanist Anjelika Akbar'ın icra ettiği konserde sanatçıya viyolonist Danila Popov ve perküsyon sanatçısı Alp Kaya eşlik etti.

Ayvazovski'nin 500 tablosunun dijital ortamda sunulduğu konserde "Kırım Ezgisi", "Ay Işığı", "Bektaşi Nefesi", "Aşk-ı Derya" gibi eserler icra edildi.

Üç Osmanlı padişahının hayatına tanıklık eden Rus ressam Ayvazovski, Moskova'da 'Ayvazovski'nin İstanbul'u' konseriyle anıldı https://t.co/rVvCy1FQfb pic.twitter.com/cwNnGjT44N — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) November 4, 2019​

Rus ressam İvan Ayvazovski

Sultan Abdülmecid ve Sultan Abdülaziz dönemlerinde sıklıkla geldiği İstanbul'un 200'e yakın tablosunu çizen Ayvazovski, üç Osmanlı padişahının hayatına tanıklık etti.

İstanbul'un dünyanın en güzel şehri olduğunu kaleme aldığı anılarında sıklıkla vurgulayan Ayvazovski, üç Osmanlı sultanı ve dört Rus çarı tarafından bizzat takdir edilmişti.