Cüneyt Özdemir'den Hasan Kaçan'a: Günün birinde sen de eğlenceli filmler çekersen aynen böyle destekleyeceğim

Gazeteci Cüneyt Özdemir, kendisine "Senden bir 'Kara Murat' çıkaranlara en güzel cevabı bu mesajınla verdin. Yalnız değilsin. Bu arada beleşe galaya değil de biletle filme git. Desteğin olsun" diyen oyuncu Hasan Kaçan'a yanıt verdi ve "Günün birinde sen de eğlenceli filmler çekersen, senin filmlerini de aynen böyle destekleyeceğim" dedi.

Gazeteci Cüneyt Özdemir, komedyenler Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar'a yönelik başlatılan 'boykot' kampanyalarına dair kişisel Twitter hesabında bir paylaşımda bulundu. Özdemir, "Sevgili Şahan Gökbakar, yeni filmin hayırlı olsun. Galaya gelemiyordum ama inadına gelmeye karar verdim. Eğlencesini yitiren bir ülkede senin veya Cem Yılmaz'ın filmlerinin değerini anlamayanlara inat filmlerinizi izleyeceğiz, güleceğiz, eğleneceğiz. Yalnız değilsiniz" dedi.

Sevgili @sgokbakar yeni filmin hayırlı olsun. Gala’ya gelemiyordum ama inadına gelmeye karar verdim. Eğlencesini Yitiren bir ülkede senin veya @CMYLMZ ‘ın filmlerinin değerini anlamayanlara inat filmlerinizi izleyeceğiz, güleceğiz, eğleneceğiz. Yalnız değilsiniz... — cüneyt özdemir (@cuneytozdemir) November 3, 2019

​Özdemir'in bu mesajı yaklaşık 4 bin kişi tarafından beğenildi, ancak oyuncu Hasan Kaçan'dan tepki gördü.

'Beleşe galaya değil de biletle filme git, desteğin olsun'

Kaçan, Özdemir'in paylaşımını alıntıladığı mesajında "Sevgili Cüneyt, son günlerde senden bir 'Kara Murat' çıkaranlara en güzel cevabı bu mesajınla verdin. Yalnız değilsin. Bu arada beleşe galaya değil de biletle filme git. Desteğin olsun" ifadesini kullandı.

Özdemir'in Kaçan'a yanıtı ise "Sevgili Hasan, burada sağa sola ayar verip Kara Murat olmayı kimselere kaptırmamaya çalışmak yerine günün birinde sen de eğlenceli filmler çekersen, senin filmlerini de aynen böyle destekleyeceğim. Üstelik bilet alıp filme gelerek" oldu.

Sevgili Hasan, burada sağa sola ayar verip Kara Murat olmayı kimselere kaptırmamaya çalışmak yerine günün birinde sen de eğlenceli filmler çekersen, senin filmlerini de aynen böyle destekleyeceğim. Üstelik bilet alıp filme gelerek! — cüneyt özdemir (@cuneytozdemir) November 4, 2019

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