'Kültürel etkinlikler sayesinde Türk-Rus dostluğu daha da güçlendireceğiz'

Rusya merkezli İstoki Uluslararası Festivali Başkanı Yekaterina Sergeyeva, kültürel etkinlikler sayesinde Türk-Rus dostluk ilişkilerini daha da güçlendireceklerini vurguladı.
Sputnik'e konuşan Sergeyeva, bu bağlamda Antalya'da İstoki 2'nci Uluslararası Rus-Türk Dostluğu Festivali'nin gerçekleştirdiklerini kaydetti.
'Türk-Rus ortak ailelerin çocukları iki kültürü taşıyor'
Sergeyeva, "Antalya'da düzenlediğimiz konserlerde Türk çocuklar Rusça şarkılar, Rus çocuklar Türkçe şarkılar seslendirdi. Türk-Rus ortak ailelerin çocukları de her iki dilde şarkı seslendirdi. Bu çocuklar hem Türk kanı hem de Rus kanı taşıyor. Her iki kan bu çocuklara büyük güç veriyor. Onlar iki kültürü taşıyor. Bu çocukların yanısıra festivalde sahne alan Rus ve Türk çocuklar da geleceğimiz. Bu çocuklar bugün burada birlikte sahne alıyor, inanıyorum ki yarın da önemli çalışmalar yapacak ve böylece ikili ilişkilerin güçlendirilmesinde önemli katkı sağlayacak" dedi.
Sergeyeva sözlerine şöyle devam etti: "Antalya'daki festival etkinliklerimize Rus ve Türk dostlarımız katıldı. Antalya'da yaşayan Rus, Azeri ve Oset diasporası temsilcileri katılarak bizi onurlandırdı. Konserlerimize Antalya Büyükşehir Belediyesi üst düzey yetkilileri de katıldı. Bizi çok mutlu ettiler. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bizzat tebrik mesajı göndererek bizi onurlandırdı. Konserlerimizde Rus-Türk dostluğunu, dayanışmasını sergiledik. Çünkü biz birlikteyiz. Birlikte olduğumuz zaman güçlüyüz! Hep şu mesajı verdik: Rus-Türk dostluğumuz daha da güçlenecek! Manzara muhteşem idi: Çocuklar Rus ve Türk ulusal bayraklarıyla sahneye çıktı. Evet Antalya İstoki 2'nci Uluslararası Rus-Türk Dostluğu Festivali amacına ulaştı. Gelecek yıl birlikte festivali düzenleyeceğimize inanıyoruz. Emeği geçen ve bize yardım eden, destek veren herkese çok teşekkürlerimizi iletiyorum."
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