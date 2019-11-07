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14:55 07 Kasım 2019
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    James Dean ölümünden 65 yıl sonra yeniden 'beyazperdeye dönüyor'

    © REUTERS / Robert Galbraith
    Kültür & Sanat
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    Efsanevi yıldız James Dean, ölümünden 65 yıl sonra dijital teknolojiyle yeniden beyazperdeye dönüyor. Dean, ‘Finding Jack’ adlı filmde oynayacak.

    Hollywood ikonlarından James Dean, yeni bir film için beyazperdede ‘diriliyor’.

    Magic City Films adlı yapım şirketi tarafından dün yapılan açıklamada, Vietnam Savaşı sırasında geçen bir drama-aksiyon filminde James Dean’in dijital olarak yeniden yaratılması için gerekli izinlerin alındığı belirtildi.

    'Yüzde 100 James Dean gibi görünüyor'

    ‘Finding Jack’ adı verilen filmde Dean’in canlandıracağı karakter, bilgisayar teknolojisi kullanılarak ünlü aktörün eski fotoğraf ve görüntülerinden yaratılacak. Yan rolde olması beklenen karakteri ise başka bir aktör seslendirecek.

    Filmin yapımcısı Anton Ernst, “Ailesi, bunu Dean’in dördüncü filmi olarak görüyor, asla yapamadığı o film. Hayranlarını hayal kırıklığına uğrama niyetinde değiliz. Ekran testi sonuçlarını gördük. Ekrandayken, yüzde 100 James Dean gibi görünüyor” dedi.

    Hayranlar tepkili

    Ancak bu açıklamaya rağmen bazı Dean hayranları ve kurumlar ünlü aktörün yeniden dirilmesi fikrini korkuyla karşıladı.

    Esquire dergisinin internet sitesi ‘Dean yerine cast’a alınabilecek 35 yaşayan aktör’ listesi yayınlarken, Vice da “Lütfen bunu yapmayın” çağrısında bulundu.

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    © Flickr/ Olga Şirnina
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    Nerdist editörü Lindsey Romain, “Bu olabilecek en berbat şeylerden biri” derken, pek çok Dean hayranı da teknolojinin bir sınırı olması gerektiğini söyledi.

    Filmin Kasım 2020’de gösterime girmesi planlanıyor.

    ‘Rebel Without a Cause’, ‘East of Eden’ ve ‘Giant’ filmleriyle geniş bir hayran kitlesi edinen James Dean, 1955 yılında henüz 24 yaşındayken bir trafik kazasında yaşamını yitirmişti.

    Daha önce de denendi

    Öte yandan ‘Finding Jack’, bir oyuncunun beyazperde için diriltildiği ilk film olmayacak.

    1994’te yaşamını yitiren Peter Cushing 2016 yapımı ‘Rogue One: A Star Wars Story’ (Rogue One: Bir Star Wars Hikâyesi) filminde Grand Moff Tarkin karakterini canlandırması için ‘hayata döndürülmüştü’.

    2016’da hayata veda eden Carrie Fisher da aynı seri için ekrana dönecek. Önümüzdeki ay gösterime girmesi beklenen ‘Star Wars: The Rise of Skywalker’ filminde Fisher, bilgisayar teknolojisi yerine daha önce kaydedilen ancak hiç görücüye çıkmayan görüntüleri kullanılarak boy gösterecek.

    Etiketler:
    dijital, Teknoloji, Finding Jack, Film, Sinema, Beyazperde, James Dean
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