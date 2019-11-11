Norm Ender'den 'çalıntı' iddialarına Gülben Ergen'li yanıt

Mekanın Sahibi adlı şarkısının çalıntı olduğu iddia edilen ünlü rapçi Norm Ender, sahneden eleştirilere Gülben Ergen'in bir sözüyle yanıt verdi.

Şarkısının kaldırılmasıyla ilgili Fizy İstanbul Müzik Haftası’nda sahnesinde konuşan Norm Ender, Gülben Ergen'in sözüyle yanıt vererek, “Yapan herkesten kanun karşısında hesap soracağız. Unutmayın ki bana hiçbir şey olmaz” dedi.

Şarkı çıktıktan sonra eleştirdiği rapçilerle polemiğe giren ve çok konuşulan ünlü rapçi, son olarak şarkısının çalıntı olduğu iddialarıyla gündem olmuştu.

'Çalıntı' iddialarının ardından Spotify, Norm Ender’in milyonlarca kez dinlenen şarkısını listeden kaldırmıştı.