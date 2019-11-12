Rossotrudniçestvo Türkiye Temsilciliği ile Devlet Sanatçısı Suna Korat Vakfı genç öğrencileri keşfetmek amacıyla Rusya Bilim ve Kültür Merkezi’nde piyano yarışması düzenleyecek. 18-20 Kasım tarihlerinde Ankara’da yapılacak olan yarışmaya 16-24 yaşları arasındaki öğrenciler katılabilecek.

Rusya Bağımsız Devletler Topluluğu Yurtdışında Yaşayan Yurttaşlar ve Uluslararası İşbirliği İşlerinden Sorumlu Federal Ajansı'nın Türkiye Temsilciliği (Rossotrudniçestvo Türkiye) ile Devlet Sanatçısı Suna Korat Vakfı işbirliğinde genç öğrencileri keşfetmek amacıyla piyano yarışması düzenlenecek. Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı kapsamında 18-20 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek olan yarışmaya, 16-24 yaşları arasındaki genç öğrenciler katılabilecek. Yarışma Ankara’da Rusya Bilim ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.

‘Etkinlik, entelektüel gençlerin yetişmesine aracı olacak’

Dereceye giren öğrencilere para ödülünün verileceği bu yarışmanın birincisine 5 bin lira, ikincisine 3 bin 500 lira ve üçüncüsüne bin 500 lira verilecek. Yarışmanın jüri üyeliğini ise Türkiye Cumhuriyeti Devlet Sanatçısı Gülsin Onay, Prof. Dr. Erol Erdinç ve Prof. Yeşim Alkaya üstlenecek.

Etkinlikle ilgili açıklama yayınlayan Rossotrudniçestvo Türkiye “İnanıyoruz ki bu etkinlik iki ülke arasındaki kültür ve dostluk ilişkilerini daha da geliştirecek ve yarınlara entelektüel düşünceye sahip gençlerin yetişmesinde etkili olacaktır” ifadelerini kullandı.

Rossotrudniçestvo, kültür, sanat, eğitim ve medya alanlarında faaliyetler düzenliyor

Rusya Dışişleri Bakanlığına bağlı olan Rossotrudniçestvo Federal Ajansı Türkiye Cumhuriyeti Temsilciliği uzun yıllardır Rusya Federasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti arasındaki kültür, sanat, eğitim, medya ve iletişim alanlarında önemli faaliyetler gerçekleştiriyor. Rossotrudniçestvo Türkiye Temsilciliği aynı zamanda Türk gençlerine Rusya’nın çeşitli üniversitelerinde Rusya Federasyonu bursu dahilinde eğitim imkanı sunuyor.