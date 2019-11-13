Friends ekibi özel bölüm için bir araya gelebilir

Jennifer Aniston’ın ‘Friends ekibiyle bir proje üzerinde çalıştıklarını’ duyurmasının ardından HBO Max’in özel bir bölüm için hazırlıklara başladığı belirtildi. Dizinin altı yıldızı yıllar sonra tekrar bir araya gelebilir.

Dünya çapında fenomen olan Friends dizisi, 25. yıldönümünü kutlarken, yıllardır ekibin bir araya gelmesini isteyen hayranların dileği gerçekleşebilir.

The Hollywood Reporter'ın haberine göre, dizinin orijinal yapımcısı Warner Bros’un yeni yayın platformu HBO Max'te yayınlanmak üzere dizinin özel bir bölümün çekilmesi gündeme alındı.

Anlaşma olsa bile programa uydurmak zorlayabilir

Bunun için dizinin yıldızlarıve’in yanı sıra serinin yaratıcılarıveile pazarlıkların sürdüğü belirtildi.

Dizinin hayranları haberi büyük bir coşkuyla karşılasa da henüz anlaşmanın sağlanmadığı, hatta sürecin sonuna gelinmesi için uzun bir zaman bulunduğu aktarıldı.

Ayrıca anlaşma sağlanması halinde de bu kez çekimleri tüm ekibin programına uygun şekilde ayarlamak gibi bir zorluk bulunuyor.

Ünlü dizi, 1994-2004 yılları arasında NBC’de yayımlanmıştı. Dizinin yayın hakları Netflix tarafından alınmış ancak daha sonra bu anlaşma sonlandırılmıştı. Warner Bros’un HBO Max üzerinden diziyi yayınlayacak olması anlaşmanın sona ermesine sebep olarak gösterilmişti.

Dizinin geri dönmesi için uzun süredir çağrı yapılırken, son olarak Jennifer Aniston, Friends’teki rol arkadaşlarıyla bir proje üzerinde çalıştıklarına dair haberleri doğrulamıştı. Aniston detay vermezken bu projenin, dizinin devamı olmadığını söylemekle yetinmişti.