Konserde, Türk besteleri St. Petersburg Devlet Akademik Konservatuvarı Senfoni Orkestrası tarafından seslendirildi. Şef Orhan Şallıel yönetimindeki orkestraya Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Tanbur Virtüözü Murat Salim Tokaç solist olarak eşlik etti.
Bakan Yardımcısı Yavuz, burada yaptığı konuşmada, Türk ve Rus sanatçılarının konser için bir araya geldiğini belirterek, "Sanat insanlar arasındaki tüm engelleri kaldırabiliyor ve iki halkı birleştirebiliyor." değerlendirmesinde bulundu.
Türk besteleri Rusya'da seslendirildi https://t.co/VPzOuanRzV pic.twitter.com/qBv8FdjFpS— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) November 15, 2019
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