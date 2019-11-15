Türk besteleri Rusya'da seslendirildi

St. Petersburg'taki Beloselsk-Belozersk Sarayı'nda düzenlenen konsere, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ve çok sayıda Türk ve Rus davetli katıldı.

Konserde, Türk besteleri St. Petersburg Devlet Akademik Konservatuvarı Senfoni Orkestrası tarafından seslendirildi. Şef Orhan Şallıel yönetimindeki orkestraya Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Tanbur Virtüözü Murat Salim Tokaç solist olarak eşlik etti.

Bakan Yardımcısı Yavuz, burada yaptığı konuşmada, Türk ve Rus sanatçılarının konser için bir araya geldiğini belirterek, "Sanat insanlar arasındaki tüm engelleri kaldırabiliyor ve iki halkı birleştirebiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

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