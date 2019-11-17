Oyuncu Reha Özcan: Türkiye artık kendisine sunulan kadere tepki gösteriyor

Son olarak 'Mucize Doktor' dizisinde televizyon izleyicileriyle buluşan oyuncu Reha Özcan, Posta'ya verdiği demeçte, "Türkiye artık kendisine sunulan kadere tepki gösteriyor. Ekonomik ve siyasi politikalara ya da gündelik hayattaki sosyolojik baskıya karşı boyun eğmiyor" dedi. Özcan Ecevit, Che Guevara ve Fidel Castro’yu oynamak istediğini anlattı.

'Mucize Doktor' adlı dizide başhekim Adil rolünü canlandıran tiyatrocu Reha Özcan dizisi, tiyatro hayatı, çocukluğu ve Türkiye gündemine dair soruları yanıtladı.

Posta gazetesinden Alev Gürsoy Cimin'e konuşan Özcan'ın röportajının bir kısmı şu şekilde:

Bugün Türkiye’nin gündemine baktığınızda gördüğünüz şey nedir?

Peki, ülke gündemine baktığınızda son zamanlarda sizi en çok üzen konular neler?

Türkiye artık kendisine sunulan kadere tepki gösteriyor. Ekonomik ve siyasi politikalara ya da gündelik hayattaki sosyolojik baskıya karşı boyun eğmiyor. Hem katalizör hem yol gösterici anlamında sanatın görevi çok önemli. Yaşama sevincini ve keyif alanlarını genişleten önerilerle sanat, şu andaki Türkiye’ye çok faydalı olacak.

Anlamlandıramadığım savaşlar, ekonomik krizler, üretimin yavaşlaması, insan hayatının vergilerle daha da zor hale getirilmesi ve ekonomik gelirin her geçen gün daha da düşmesi... Bunlar beni üzüyor.

Sosyal medyayla aranız nasıl? Tehlikeli buluyor musunuz?

Sosyal medyayı neden tehlikeli bulayım ki? Sonuçta sosyal medya, sanal gerçeklik üzerine kurulmuş bir yapı. Oradaki her şeyi ciddiye almamak gerekiyor. Tehlike başka yerlerde, bunlar tehlike değil.

Genç oyuncuları nasıl buluyorsunuz? Yeni jenerasyonda umut var mı?

Özgürlük sizin için ne ifade ediyor?

Çok iyi oyuncular var. Ama bu şöyle bir şeydir: Bir konservatuar sınıfı düşünün. Eğer ortalamanın üzerinde bir konservatuvarsa ve 40 öğrencinin yüzde 10’u başarılı olursa bu gelecek için büyük başarıdır. Vasat bir okulda da bu oranı yüzde 1’e düşürebilirsiniz.

Benim için özgürlük; hayal ettiklerini yaşama, yaşama uyum sağlama ve bunun olumlu karşılıklarını görebilmektir.

Hiç siyasi bir lideri oynamak ister miydiniz? Eğer isteseydiniz bu isim kim olurdu?

Birçok lideri oynamak isterdim ama seçmem gerekirse Türkiye’den (eski başbakan) Bülent Ecevit’i dünyadan da (Küba devrimi liderleri) Che Guevara ve Fidel Castro’yu oynamak isterdim.