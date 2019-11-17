Oyuncu Reha Özcan: Türkiye artık kendisine sunulan kadere tepki gösteriyor

'Mucize Doktor' adlı dizide başhekim Adil rolünü canlandıran tiyatrocu Reha Özcan dizisi, tiyatro hayatı, çocukluğu ve Türkiye gündemine dair soruları yanıtladı.
Posta gazetesinden Alev Gürsoy Cimin'e konuşan Özcan'ın röportajının bir kısmı şu şekilde:
Bugün Türkiye’nin gündemine baktığınızda gördüğünüz şey nedir?
Peki, ülke gündemine baktığınızda son zamanlarda sizi en çok üzen konular neler?
Anlamlandıramadığım savaşlar, ekonomik krizler, üretimin yavaşlaması, insan hayatının vergilerle daha da zor hale getirilmesi ve ekonomik gelirin her geçen gün daha da düşmesi... Bunlar beni üzüyor.
Sosyal medyayla aranız nasıl? Tehlikeli buluyor musunuz?
Sosyal medyayı neden tehlikeli bulayım ki? Sonuçta sosyal medya, sanal gerçeklik üzerine kurulmuş bir yapı. Oradaki her şeyi ciddiye almamak gerekiyor. Tehlike başka yerlerde, bunlar tehlike değil.
Genç oyuncuları nasıl buluyorsunuz? Yeni jenerasyonda umut var mı?
Özgürlük sizin için ne ifade ediyor?
Benim için özgürlük; hayal ettiklerini yaşama, yaşama uyum sağlama ve bunun olumlu karşılıklarını görebilmektir.
Hiç siyasi bir lideri oynamak ister miydiniz? Eğer isteseydiniz bu isim kim olurdu?
Birçok lideri oynamak isterdim ama seçmem gerekirse Türkiye’den (eski başbakan) Bülent Ecevit’i dünyadan da (Küba devrimi liderleri) Che Guevara ve Fidel Castro’yu oynamak isterdim.
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