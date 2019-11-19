Marvel'ın film takvimi belli oldu

Marvel karakterlerinin çoğunun yayın haklarını elinde bulunduran Disney, resmi bir açıklama ile yeni filmlerin ne zaman yayınlanacağını duyurdu.

Marvel'ın en popüler karakterlerinin yayın ve kullanım haklarının çoğunu eline geçiren, Fox ile yapılan anlaşma sonrası da X-Men ve Deadpool gibi kült eserleri bünyesine katan Disney, takvimini güncelledi.

Chip.com.tr'nin aktardığına göre, Black Widow 1 Mayıs 2020, The Eternals 6 Kasım 2020, Shang Chi and the Legend of the Ten Rings 12 Şubat 2021, Doctor Strange in the Multiverse of Madness 7 Mayıs 2021, Thor: Love and Thunder ise 5 Kasım 2021'de gösterime girecek.

2 milyar dolara yakın gişe hasılatı elde eden Black Panther serisinin devam filmi Black Panther 2, 6 Mayıs 2022'de izleyicilerle buluşacak. 2022 - 2023 döneminde ise Ant-Man 3, Blade, Captain Marvel 2 ve Guardians of the Galaxy 3 yapımları gösterime girecek.

Disney-Marvel ortaklığının Avengers benzeri bir takım olan A-Force'u izleyicilerin beğenisine sunması bekleniyor. Yapımın; Spider-Verse'e benzer şekilde animasyon türünde olabileceği iddia ediliyor. Elbette tersi de olasılıklar arasında. A-Force üyeleri arasında; genç Captain Marvel ve alternatif evrenin Örümcek Adam'ı Miles Morales bulunuyor. Deadpool 3'ün de 2023 yılının ilk yarısında gösterime gireceği kesinleşti.