Marvel'ın film takvimi belli oldu

Marvel'ın en popüler karakterlerinin yayın ve kullanım haklarının çoğunu eline geçiren, Fox ile yapılan anlaşma sonrası da X-Men ve Deadpool gibi kült eserleri bünyesine katan Disney, takvimini güncelledi.

Chip.com.tr'nin aktardığına göre, Black Widow 1 Mayıs 2020, The Eternals 6 Kasım 2020, Shang Chi and the Legend of the Ten Rings 12 Şubat 2021, Doctor Strange in the Multiverse of Madness 7 Mayıs 2021, Thor: Love and Thunder ise 5 Kasım 2021'de gösterime girecek.

2 milyar dolara yakın gişe hasılatı elde eden Black Panther serisinin devam filmi Black Panther 2, 6 Mayıs 2022'de izleyicilerle buluşacak. 2022 - 2023 döneminde ise Ant-Man 3, Blade, Captain Marvel 2 ve Guardians of the Galaxy 3 yapımları gösterime girecek.

Disney-Marvel ortaklığının Avengers benzeri bir takım olan A-Force'u izleyicilerin beğenisine sunması bekleniyor. Yapımın; Spider-Verse'e benzer şekilde animasyon türünde olabileceği iddia ediliyor. Elbette tersi de olasılıklar arasında. A-Force üyeleri arasında; genç Captain Marvel ve alternatif evrenin Örümcek Adam'ı Miles Morales bulunuyor. Deadpool 3'ün de 2023 yılının ilk yarısında gösterime gireceği kesinleşti.