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15:58 21 Kasım 2019
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    Önce iklim: Coldplay, çevreye faydalı bir yol bulana kadar turneye çıkmayacak

    © AP Photo / Scott Roth
    Kültür & Sanat
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    Konserlerin çevreye verdiği zarar dikkat çeken İngiliz rock grubu Coldplay, yeni albümlerinin tanıtımı için turneye çıkmama kararı aldığını duyurdu.

    Son albümleri ‘Everyday Life’ı yarın piyasaya çıkaracak olan Coldplay’in solisti Chris Martin, BBC’ye yaptığı açıklamada, “Bu albüm için turne yapmıyoruz” dedi.

    Konserlerin ve turnelerin hem sürdürülebilir hem de yararlı olması konusunda çok fazla kafa yorduklarını söyleyen Martin, “Hepimizi işimizi yapmanın en iyi yolunu bulmalıyız. Bir sonraki turnemiz çevre açısından mümkün olanın en iyi versiyonu olacak. Eğer bu, karbonsuz olmazsa hayal kırıklığına uğrarız” ifadelerini kullandı.

    Grup bunun yerine YouTube üzerinden canlı olarak yayınlanacak performansa imza atacak. Ürdün'ün başkenti Amman'da bulunan grup gün batımı ve gün doğumunda ayrı ayrı sahne alarak albümleri Everyday Life'ın iki ‘yüzünü’ yansıtacak.

    Öte yandan Coldplay 25 Kasım'da İngiltere'nin başkenti Londra'da Doğal Tarih Müzesi'nde tek bir konser verecek ve konserin geliri çevreci bir sivil toplum kuruluşuna bağışlanacak.

    Albümü de mektupla duyurmuşlardı

    Coldplay, ‘Everyday Life’ adını taşıyan son albümünü dört yıl aradan sonra çıkardı.

    © AP Photo / Frank Augstein
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    Grup, yeni bir albüm çıkaracağını da hayranlarına yazdıkları bir mektupla duyurmuş, ardından şarkı listesini yerel bir gazeteye verdiği ilanla paylaşmıştı.

    İngiliz grup son olarak 2016 ve 2017 yıllarında ‘A Head Full of Dreams’ adlı albümleri için beş kıtada 122 konser vermişti.

    İngiltere’de yapılan son bir araştırma, canlı konserlerin ülkede her yıl 405 bin ton sera gazı salınımına yol açtığını ortaya koymuştu.

    Bilet karşılığı ağaç diken de var, yeşil seyahat eden de

    Coldplay’in gündeme getirdiği çevre hassasiyeti daha önce de pek çok sanatçı ve grup tarafından benimsenmişti. Son olarak ABD'li şarkıcı, şarkı yazarı, model ve dansçı Billie Eilish mümkün olan ‘en yeşil’ turneler gerçekleştireceğini açıklamış, örneğin hayranlarından geri dönüştürülebilir şişelerde su taşımasını istemişti.

    İngiliz Indie rock grubu The 1975 de konserlerin karbon salınımı açısından en zararsız olacak şekilde planlanacağını duyurmuş, ayrıca satılan her bilet için bir ağaç dikileceğini de müjdelemişti.

    Yine İngiliz alternatif rock grubu Radiohead’in ise yıllardır, seyahat ederken daha çevreci yöntemleri tercih ettiği, uçağı tercih etmediği, hatta konser duraklarını buna göre belirlediği biliniyor.

    Etiketler:
    Chris Martin, Karbon salımı, Turne, Çevre, Konser, Coldplay
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