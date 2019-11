Güney Koreli K-Pop yıldızı evinde ölü bulundu

Gangnam Polisi, K-Pop yıldızı ve oyuncu Goo Hara'nın başkent Seul'un Cheongdam bölgesindeki evinde cumartesi gecesi ölü bulunduğunu duyurdu. KARA grubunun eski bir üyesi olan ünlü yıldız 28 yaşındaydı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

K-Pop star Goo Hara has died https://t.co/HG1igLidj2 — Metro Entertainment (@Metro_Ents) November 24, 2019

​Genç yıldızın ölümünden bir gün önce Instagram hesabından bir fotoğraf paylaşarak, "İyi geceler" yazdığı belirtildi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör 잘자 구하라 (@koohara__)'in paylaştığı bir gönderi ( 22 Kas, 2019, 10:04öö PST )

Goo Hara, yaklaşık altı ay önce mayıs ayında intihara teşebbüs etmişti. Menajeri tarafından bilincini kaybetmiş bir halde bulunan yıldız hemen hastaneye kaldırılmıştı. Daha sonra bir açıklama yapan Goo Hara, yaşamına son vermeye çalıştığı için hayranlarından özür dilemişti.

Goo Hara'nın ölümü, yine bir K-Pop yıldızı olan Sulli'nin intihar olduğundan şüphelenilen ölümünden sonra geldi. Sulli'nin ağır depresyonla mücadele ettiği belirtiliyordu.

13 Ocak 1991'de Gwanju'da doğan Goo Hara, 2008 yılında Kara adlı gruba katıldı. 2015'te yoluna solo devam eden yıldız, 'Alohara (Can You Feel It?)' adlı bir albüm çıkardı.