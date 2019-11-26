Grammy adaylarından Altın Gün'ün solisti Daşdemir: Facebook ilanıyla toplandık, grubun adını Google Translate'ten bulduk

62. Grammy Ödülleri'ne 'En İyi Dünya Müziği Albümü' dalında aday gösterilen Altın Gün'ün solisti Merve Daşdemir, grubun Facebook ilanıyla bir araya geldiğini söyledi. Daşdemir, "Basist Verhulst, Google çeviri sayfasına 'Golden Day' yazarak Altın Gün ismini bulmuş. Türkiye’deki altın günü toplanmalarını bildiğini düşündüm ancak bilmiyordu" dedi.

Müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 62. Grammy Ödülleri için adaylar, 20 Kasım'da açıklandı. Türkiye'den Altın Gün grubu, 'Gece' albümüyle 'En İyi Dünya Müziği Albümü' dalında Grammy'ye aday gösterildi.

Grubun solisti Merve Daşdemir, nasıl bir araya geldiklerini Posta'dan Mine Bozkurt'a şöyle anlattı:

"Bas gitarist Jasper Verhulst’un verdiği bir Facebook ilanı sayesinde Altın Gün bir araya geldi. Ortak noktamız bu, müziğe olan sevgimiz."

Daşdemir, Bozkurt'un "Bize müziğinizin tarzından biraz bahseder misin? Türk Psychedelic Rock’ı nasıl tanımlamak gerekir?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Biz bu türe Anadolu Rock diyoruz. Geleneksel halk müziğini elektrikli enstrümanlar kullanarak yeniden yorumluyoruz."

'Altın Gün' isminin çıkış noktasına ilişkin olarak da bilgi veren Daşdemir, şunları kaydetti:

"Basist Jasper Verhulst, Google çeviri sayfasına 'Golden Day' yazarak Altın Gün ismini bulmuş. Altın Gün ismini önerince ben de onun Türkiye’deki altın günü toplanmalarını bildiğini düşündüm ancak bilmiyordu, dolayısıyla komik bir tesadüf oldu. Grubun ismine böylece karar kıldık."

Daşdemir, geçen ekim ayında ABD turneleri sırasında Grammy Akademisi yetkilileri tarafından ofise davet edildiklerini ve tanıştıklarını söyledi. O zaman çok önemsemediklerini belirten Daşdemir, "Uzun listede olduğumuzu biliyorduk ama aday olacağımızı düşünmemiştik. Grammy’lere aday gösterilmek çok gurur okşayıcı. Benim için özellikle yorumladığımız şarkıların yaratıcılarını bu şekilde onurlandırmak çok anlamlı" görüşünü dile getirdi.