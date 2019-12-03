Brad Pitt: 20 yıldır ağlamadım ama çocuklarım az da olsa duygulandırıyor

6 çocuk babası ünlü oyuncu Brad Pitt, 20 yıldır ağlamadığını ancak son zamanlarda çocukları az da olsa kendisini duygulandırdığını söyledi.

Interview magazine’de ‘İhtiras Rüzgarları’ ve ‘Joe Black’ filmlerinde birlikte oynadığı ünlü oyuncu Anthony Hopkins’le konuşan Brad Pitt, 20 yıldır ağlamadığını itiraf etti.

3 yıl önce Angelina Jolie’den ayrılan ve 3’ü evlatlık 3’ü de öz 6 çocuk babası olan Pitt, ağlamayan biri olduğunu anlatarak, “Neredeyse 20 yıldır ağlamadım. Şimdi, son zamanlarda, kendimi daha çok duygulanmış buluyorum. Çocuklarım, arkadaşlarım ve haberler beni duygulandırıyor. Sadece duygulanıyorum" dedi.

Duygulanmasını bir ‘uyanış’ olarak tanımlayan ünlü oyuncu, “Bunun iyi bir işaret olduğunu düşünüyorum. Nereye gittiğini bilmiyorum, ama iyi bir işaret olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Kendini suçlama duygusuyla da mücadele ettiğini belirten 55 yaşındaki oyuncu, hangi konularda suçluluk hissettiğini anlatmadı ancak, hayatında yaptığı seçimlerden dolayı kendini affetmeyi öğrenmeye çalıştığını söyledi.

Hayatında gurur duymadığı ancak yaptığı tüm yanlış adımlara değer verdiğini ve o şekilde kendini affetme eylemi gerçekleştirdiğini anlatan Pitt, "Bu adımlar, bir bilgeliğe yol açtı ve o da başka bir şeye yol açtı. Biri olmadan diğeri olmaz" dedi.

Pitt, içkiyi ve alem yapmayı bir kaçış yolu olarak kullandığını da belirtti.

2016’da Angelina Jolie’den ayrılan Brad Pitt, aynı yılın Eylül ayında GQ dergisine verdiği röportajda ayrılığını ölüme benzetmişti.