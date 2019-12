Spotify, 2019'un en çok dinlenenlerini açıkladı

Yılın sonuna doğru yaklaşırken, 2019’un bıraktığı iyi şarkılar, filmler, uygulamalar listesi kullanıcıların önüne çıkmaya devam ediyor. Webtekno'nun aktardığına göre ünlü müzik dinleme uygulaması Spotify da kullanıcılarının en fazla dinlediği, takip ettiği isimleri açıkladı.

Spotify, tüm dünyadaki kullanıcıların kullanımlarını dikkate alarak bu listeleri 12 aylık verileri üzerinden hazırladı. Hazırlanan listede, 2019 yılında en çok dinlenen şarkıcı, şarkı ve podcastler sıralandı.

Dünyada en fazla dinlenen şarkıcılar

Spotify’da 2019 yılında Post Malone, 6.5 milyar dinlemeyle en fazla dinlenen sanatçı oldu. Söz yazarı da olan ünlü şarkıcı, 12 haftadır yayında olan albümü Hollywood’s Bleeding ile Spotify’ın Wrapped listesine girmeyi başardı.

Post Malone, Swae Lee ile beraber hazırladığı 'Sunflower' (Spiderman: Into the Spiderverse) şarkısı yılın en fazla dinlenen üç şarkısından biri oldu ve sanatçıyı üç ana kategori de listeye sokmayı başardı.

Post Malone’un ardından en fazla dinlenen şarkıcı, Grammy Ödüllü 17 yaşındaki şarkıcı ve söz yazarı Billie Eilish oldu. Billie Eilish, 'When We All Fall Asleep, Where Do We Go?' albümü ile Spotify’da 6 milyar dinlenmeye ulaştı. Eilish’in albümü 2019 yılında en fazla dinlenen albümü de oldu. Ünlü şarkıcının hit parçası olan 'Bad guy' da 2019’un en fazla dinlenen ikinci şarkısı oldu.

Post Malone ve Billie Eilish’in ardından 2019’da Spotify’da en fazla dinlenen ikinci isim Ariana Grande oldu. Ariana Grande’yi dünyada en fazla dinlenen üçüncü isim yapan 'Thank u, next' albümü oldu. Grande’nin '7 rings' şarkısı da 2019 yılında en fazla dinlenen 5 şarkı arasında yer alıyor.

Dünyada en fazla dinlenen şarkılar

Spotify’da 2019 yılında en fazla dinlenen şarkı Camila Cabello ve Shawn Mendes’in şarkısı 'Señorita' oldu. Señorita’yı Billie Eilish’in 'Bad guy'ı izleyerek ikinci oldu. Bad guy’ın arkasından Post Malone ve Swae Lee’nin beraber seslendirdiği 'Sunflower' Spotify’da 2019 yılında en fazla dinlenen şarkı oldu.

Dünyada en fazla dinlenen podcastler

2019 yılı Spotify’da podcastlerin daha fazla dinlendiği yıl oldu denilebilir. Spotify, şu anda 500.000’den fazla podcast başlığı olduğunu açıkladı. Bu sayı 2018 yılı ile karşılaştırıldığında, podcast sayısında yüzde 50’den fazla bir büyüme göze çarpıyor. Spotify dinleyicileri de geçtiğimiz yıla oranla yüzde 39 daha fazla podcast dinlediler.

Spotify’da 2019 yılında bütün dünyada en fazla dinlenen podcast The Joe Budden Podcast with Rory and Mal oldu. Bütün dünyada en fazla dinlenen ikinci podcast ise My Favorite Murder with Karen Kilgariff and Georgia Hardstark olurken, üçüncü Gemischtes Hack oldu.

Spotify’da 2019 yılında dinleyicilerin en fazla dinlediği podcastler, komedi türündeki podcastler oldu.

Türkiye'de en çok dinlenen isim: Ezhel

Ezhel, geçen seneki yerini koruyarak, Türkiye’de 2019 yılının en çok dinlenen sanatçısı olurken, yılın şarkısı da yine Ezhel’den geldi. 'Felaket' 2019’da Spotify’da en çok dinlenen şarkı olarak zirvedeki yerini aldı. En çok dinlenen sanatçılar kategorisinde Ezhel'i Ben Fero ve Sagopa Kajmer takip etti.

'Felaket'in ardından en çok dinlenen şarkıysa, Norm Ender'in aralarında Ezhel ve Ben Fero'nun da bulunduğu bir dizi rap sanatçısına attığı diss olan 'Mekanın Sahibi' oldu.

Mekanın sahibi bir ara Spotify'dan kaldırılmıştı.

Türkiye'de en çok dinlenen albüm: Orman Kanunları

Ben Fero’nun 'Orman Kanunları' albümü Türkiye’de 2019 yılının en çok dinlenen albümü olarak birinci sırada yer aldı. Aynı albümde yer alan 'Biladerim için' adlı şarkı da, Felaket ve Mekanın Sahibi'nden sonra en çok dinlenen üçüncü şarkı oldu.

2010’dan beri Spotify’da en fazla dinlenenler

Spotify, bu yıl aynı zamanda son 10 yılda Spotify’da en fazla dinlenenleri de sıraladı. Spotify’da son on yılda en fazla dinlenen şarkıcı Drake oldu. Drake’in ardından ikinci Ed Sheeran olurken, üçüncü Post Malone oldu.

Spotify’da 2010’dan bu yana en fazla dinlenen şarkı Ed Sheeran’ın 'Shape of You'su oldu. Shape of You’nun ardından Drake, Kyla ve Wizkid’in beraber seslendirdiği 'One Dance' ikinci şarkı oldu. Üçüncü şarkı ise 21Savage ve Post Malone’un beraber seslendirdiği 'Rockstar' oldu.